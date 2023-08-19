https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1080225861.html
القوات الروسية تدمر مستودعات للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك
القوات الروسية تدمر مستودعات للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك
أفادت الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:28+0000
2023-08-19T11:28+0000
2023-08-19T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم الجوي الآلي 24 و79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع، بلغت خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 400 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، و14 عربة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وتابع البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة القوات "فوستوك" هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن خسائر العدو في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 200 جندي أوكراني، ومدرعتان قتاليتان وثلاثة سيارات مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ومدفع "ميستا-بي".
https://sputnikarabic.ae/20230819/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-على-مطار-عسكري--عاجل-1080223872.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر مستودعات للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك
11:28 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
أفادت الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم الجوي الآلي 24 و79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، تمكنت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية من صد خمس هجمات لمجموعات هجومية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا وفيسيل وكراسنوغوروفكا ونيفلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع، بلغت خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 400 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، و14 عربة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وتابع البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة القوات "فوستوك" هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن خسائر العدو في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 200 جندي أوكراني، ومدرعتان قتاليتان وثلاثة سيارات مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" ومدفع "ميستا-بي".