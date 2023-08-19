عربي
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-زابوروجيه--عاجل-1080227371.html
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المدفعية والطائرات الروسية استهدفت موقع القيادة الأمامية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:47+0000
2023-08-19T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_0:179:3073:1907_1920x0_80_0_0_9b55345ef6cb98ffc369bc71daca2286.jpg
وقالت الدفاع: "تم تدمير مركز القيادة المتقدم للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غولوسكوف".وتابع الييان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية هجوما للفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "أم-119" الأمريكي الصنع".وقالت الدفاع الروسية: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من تدمير 23 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1080225861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_26f04f9b57120592d1155eab4d8a02ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه

11:47 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 19.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المدفعية والطائرات الروسية استهدفت موقع القيادة الأمامية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع: "تم تدمير مركز القيادة المتقدم للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غولوسكوف".
وتابع الييان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية هجوما للفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "أم-119" الأمريكي الصنع".
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك
11:28 GMT
وقالت الدفاع الروسية: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من تدمير 23 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала