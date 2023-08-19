https://sputnikarabic.ae/20230819/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-زابوروجيه--عاجل-1080227371.html
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المدفعية والطائرات الروسية استهدفت موقع القيادة الأمامية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:47+0000
2023-08-19T11:47+0000
2023-08-19T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_0:179:3073:1907_1920x0_80_0_0_9b55345ef6cb98ffc369bc71daca2286.jpg
وقالت الدفاع: "تم تدمير مركز القيادة المتقدم للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غولوسكوف".وتابع الييان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية هجوما للفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "أم-119" الأمريكي الصنع".وقالت الدفاع الروسية: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من تدمير 23 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1080225861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_26f04f9b57120592d1155eab4d8a02ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
11:47 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المدفعية والطائرات الروسية استهدفت موقع القيادة الأمامية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع: "تم تدمير مركز القيادة المتقدم للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غولوسكوف".
وتابع الييان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية هجوما للفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "أم-119" الأمريكي الصنع".
وقالت الدفاع الروسية: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من تدمير 23 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".