https://sputnikarabic.ae/20230819/انطلاق-فعاليات-مؤتمر-مصر-وروسيا-80-عاما-من-الشراكة-الاستراتيجية-صور-1080219356.html
انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"... فيديو وصور
انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"... فيديو وصور
انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T08:55+0000
2023-08-19T08:55+0000
2023-08-19T09:27+0000
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80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
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وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية.ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.ويناقش المؤتمر 3 محاور أساسية وهي:- المحور الأول: مصر وروسيا.. تاريخ زاخر ومسار استارتيجي أرسخ.- المحور الثاني: مصر وروسيا.. شاركة اقتصادية فاعلة.- المحور الثالث: التعاون المصري الروسي.. آفاق واعدة.وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، يوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، اللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، فيتشسلاف ماتزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، دلايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة للشؤون الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230731/اقتصادي-لـسبوتنيك-مصر-لن-ترضخ-للضغوط-الدولية-بتعويم-كامل-للجنيه-وروسيا-كلمة-السر-1079644287.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"... فيديو وصور
08:55 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.
وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية
.
ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.
ويناقش المؤتمر 3 محاور أساسية وهي:
- المحور الأول: مصر وروسيا.. تاريخ زاخر ومسار استارتيجي أرسخ.
- المحور الثاني: مصر وروسيا.. شاركة اقتصادية فاعلة.
- المحور الثالث: التعاون المصري الروسي.. آفاق واعدة.
وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.
يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، يوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا
في القاهرة، اللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، فيتشسلاف ماتزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، دلايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة للشؤون الدولية.