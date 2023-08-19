https://sputnikarabic.ae/20230819/انهيار-أرضي-مدمر-شمالي-الهند-فيديو-1080215542.html
انهيار أرضي مدمر شمالي الهند... فيديو
انهيار أرضي مدمر شمالي الهند... فيديو
في مشهد مخيف وثقته الكاميرات، شهدت مناطق شمالي الهند انهيارات أرضية مميتة بعد أيام من الأمطار الغزيرة. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T07:14+0000
2023-08-19T07:14+0000
2023-08-19T07:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ شمالي الهند، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية.ووفقا لوسائل الإعلام، تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 71 شخصًا وفقد المزيد، في أنحاء مقاطعة هيماشال براديش الواقعة في جبال الهيمالايا.تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف المركبات وهدم المباني، الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة وتتسبب في دمار واسع النطاق خلال موسم الرياح الموسمية الغادرة في الهند، لكن الخبراء يقولون إن أزمة المناخ تزيد من تواترها وشدتها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار أرضي مدمر شمالي الهند... فيديو
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في مشهد مخيف وثقته الكاميرات، شهدت مناطق شمالي الهند انهيارات أرضية مميتة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.
وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ شمالي الهند، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية.
ووفقا لوسائل الإعلام، تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 71 شخصًا وفقد المزيد، في أنحاء مقاطعة هيماشال براديش الواقعة في جبال الهيمالايا.
تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف المركبات وهدم المباني، الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة وتتسبب في دمار واسع النطاق خلال موسم الرياح الموسمية الغادرة في الهند، لكن الخبراء يقولون إن أزمة المناخ تزيد من تواترها وشدتها.