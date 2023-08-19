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https://sputnikarabic.ae/20230819/بايدن-يغادر-مؤتمر-صحفي-مع-نظيريه-الكوري-الجنوبي-والياباني-دون-مصافحتهما-فيديو-1080219226.html
بايدن يغادر مؤتمر صحفي مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني دون مصافحتهما... فيديو
بايدن يغادر مؤتمر صحفي مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني دون مصافحتهما... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هفوة جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال عقد مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T08:51+0000
2023-08-19T08:51+0000
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ويُظهر فيديو أن بايدن غادر المؤتمر الصحفي، الذي عُقد على هامش القمة التي جمعته بيول وكيشيدا، أمس الجمعة، دون أن يصافحهما، ثم يتذكر ذلك بعد سيره عدة خطوات بمفرده.يشار إلى أن جو بايدن سيبلغ من العمر 80 عاما، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو أكبر رئيس في تاريخ أمريكا، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته.وكان بايدن قد أكد سابقا، أنه سيكون صادقا مع المواطنين الأمريكيين، وسيعلن عن مشاكله الصحية إذا كان يعاني من أي منها.وانتقد مراقبون القمة التي عُقدت، أمس الجمعة، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي الأمريكي في ولاية ماريلاند، وجمعت بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، واعتبروها "بداية لحرب باردة"، بينما حذر خبراء من أنها ستجلب المزيد من المخاطر الإقليمية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، أمس الجمعة، عزمهم إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت نفسه انفتاحهم على الحوار مع كوريا الشمالية.
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جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار اليابان, كوريا الجنوبية
جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار اليابان, كوريا الجنوبية

بايدن يغادر مؤتمر صحفي مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني دون مصافحتهما... فيديو

08:51 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هفوة جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال عقد مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.
ويُظهر فيديو أن بايدن غادر المؤتمر الصحفي، الذي عُقد على هامش القمة التي جمعته بيول وكيشيدا، أمس الجمعة، دون أن يصافحهما، ثم يتذكر ذلك بعد سيره عدة خطوات بمفرده.
يشار إلى أن جو بايدن سيبلغ من العمر 80 عاما، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو أكبر رئيس في تاريخ أمريكا، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته.
وكان بايدن قد أكد سابقا، أنه سيكون صادقا مع المواطنين الأمريكيين، وسيعلن عن مشاكله الصحية إذا كان يعاني من أي منها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يجلس مع آخرين على الشاطئ في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، 13 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
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وانتقد مراقبون القمة التي عُقدت، أمس الجمعة، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي الأمريكي في ولاية ماريلاند، وجمعت بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، واعتبروها "بداية لحرب باردة"، بينما حذر خبراء من أنها ستجلب المزيد من المخاطر الإقليمية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، أمس الجمعة، عزمهم إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت نفسه انفتاحهم على الحوار مع كوريا الشمالية.
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