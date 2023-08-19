https://sputnikarabic.ae/20230819/بوركينا-فاسو-نستعد-لمواجهة-التدخل-العسكري-لـإيكواس-في-النيجر-1080214414.html

بوركينا فاسو: نستعد لمواجهة التدخل العسكري لـ"إيكواس" في النيجر

بوركينا فاسو: نستعد لمواجهة التدخل العسكري لـ"إيكواس" في النيجر

أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، اليوم السبت، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T06:21+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نترقب العدوان على أية حال".وأضاف: "نحن مستعدون للعدوان ونحن سندعم النيجر".وشدد على أن "بوركينا فاسو على استعداد للانسحاب من مجموعة "إيكواس" لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية".وحذر وزير دفاع بوركينا فاسو من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى.وأوضح: "إذا تركنا النيجر يغرق في هذه الفوضى، فلن يؤدي ذلك إلا إلى خلق ظروف مواتية للحركات الإرهابية".وضرب كوليبالي مثالا على ذلك بدولة "ليبيا"، وقال: "انتشرت الأسلحة في البلاد وتشكلت حركات إرهابية. وهم ذاهبون إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو".وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت، أمس الجمعة، الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.

https://sputnikarabic.ae/20230818/إيكواس-اتفقنا-على-اليوم-المحدد-للتدخل-العسكري-في-النيجر-لكننا-لن-نعلن-عنه--عاجل-1080208663.html

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