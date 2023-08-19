https://sputnikarabic.ae/20230819/تحذير-مصرفي-للموظفين-والمتقاعدين-في-العراق-من-فخ-الاحتيال-1080215989.html
تحذير مصرفي للموظفين والمتقاعدين في العراق من فخ الاحتيال
تحذير مصرفي للموظفين والمتقاعدين في العراق من فخ الاحتيال
أصدر مصرف الرافدين في العراق تحذيرا، اليوم السبت، لحاملي البطاقات الإلكترونية من التعامل مع جهات غير معروفة خارج المصرف وروابط موجودة على مواقع التواصل... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T07:40+0000
2023-08-19T07:40+0000
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ونقل موقع "السومرية" بيانا عن المكتب الإعلامي للمصرف، لفت فيه إلى انتشار صفحات وهمية وروابط إلكترونية مزيفة أخيرا، تدعي التعاون مع المصرف وتطلب من العملاء الدخول لتقديم طلبات السلف الشخصية والقروض.وأكد البيان أن المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تروّج السلف والقروض، وأن الترويج لعمليات القروض يتم فقط عبر فروع المصرف.ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالسلف الإلكترونية، فقد تم تعليقها مؤقتًا في الوقت الحالي، ناصحا حاملي البطاقات الإلكترونية بتوخي الحذر وعدم التعامل مع تلك الصفحات والروابط المشبوهة التي تحاول الاحتيال على العملاء.ودعا البيان الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية من المصرف إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الكشف عن أي بيانات تتعلق ببطاقاتهم، مثل بيانات "ماستر كارد" أو الرقم السري، لأي شخص يدّعي ارتباطه بأي جهة أو المصرف.يأتي ذلك للوقاية من الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحسابات تلك البطاقات، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو اتصالات بأصحاب البطاقات. وأكد البيان أن المصرف لن يتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية ناتجة عن ذلك.وحث البيان عملاء المصرف على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الصفقات وحماية بياناتهم المالية، وعدم التعامل مع أي جهة أو موقع غير موثوق به، والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية للوقاية من عمليات الاختراق والاحتيال، وعدم الكشف عنها أو مشاركتها أو استخدامها من قبل أي شخص آخر.
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العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
تحذير مصرفي للموظفين والمتقاعدين في العراق من فخ الاحتيال
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أصدر مصرف الرافدين في العراق تحذيرا، اليوم السبت، لحاملي البطاقات الإلكترونية من التعامل مع جهات غير معروفة خارج المصرف وروابط موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي ترويج السلف والقروض.
ونقل موقع
"السومرية" بيانا عن المكتب الإعلامي للمصرف، لفت فيه إلى انتشار صفحات وهمية وروابط إلكترونية مزيفة أخيرا، تدعي التعاون مع المصرف وتطلب من العملاء الدخول لتقديم طلبات السلف الشخصية والقروض.
وأكد البيان أن المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تروّج السلف والقروض، وأن الترويج لعمليات القروض يتم فقط عبر فروع المصرف.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالسلف الإلكترونية، فقد تم تعليقها مؤقتًا في الوقت الحالي، ناصحا حاملي البطاقات الإلكترونية بتوخي الحذر وعدم التعامل مع تلك الصفحات والروابط المشبوهة التي تحاول الاحتيال على العملاء.
ودعا البيان الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية من المصرف
إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الكشف عن أي بيانات تتعلق ببطاقاتهم، مثل بيانات "ماستر كارد" أو الرقم السري، لأي شخص يدّعي ارتباطه بأي جهة أو المصرف.
يأتي ذلك للوقاية من الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحسابات تلك البطاقات، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو اتصالات بأصحاب البطاقات. وأكد البيان أن المصرف لن يتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية ناتجة عن ذلك.
وحث البيان عملاء المصرف على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الصفقات وحماية بياناتهم المالية، وعدم التعامل مع أي جهة أو موقع غير موثوق به، والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية للوقاية من عمليات الاختراق والاحتيال، وعدم الكشف عنها أو مشاركتها أو استخدامها من قبل أي شخص آخر.