https://sputnikarabic.ae/20230819/تقارير-تصاعد-التوترات-بين-فرنسا-والولايات-المتحدة-بشأن-السيطرة-العسكرية-على-النيجر-1080211808.html

تقارير: تصاعد التوترات بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن السيطرة العسكرية على النيجر

تقارير: تصاعد التوترات بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن السيطرة العسكرية على النيجر

يشهد التحالف الأمريكي الفرنسي توترًا متزايدًا على خلفية محاولات واشنطن الانخراط دبلوماسيًا مع قادة الانقلاب في النيجر، حيث تعارض باريس هذا النهج. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T01:08+0000

2023-08-19T01:08+0000

2023-08-19T01:08+0000

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في 7 أغسطس/ آب الجاري، سافرت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، إلى النيجر والتقت بالعديد من قادة الانقلاب.حددت نولاند لاحقًا، أنها التقت بزعيم المتمردين موسى سالو بارمو وثلاثة من قادته في نيامي عاصمة النيجر. ووصفت المحادثات معهم بأنها "صريحة وصعبة".في وقت سابق من هذا الأسبوع، عينت واشنطن أيضًا سفيرة جديدة في النيجر، كاثلين فيتزجيبون، والتي ستصل إلى نيامي "لقيادة المهمة خلال وقت حرج لدعم المجتمع الأمريكي ولتنسيق جهود الحكومة الأمريكية"، حسبما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت.قال كاميرون هدسون، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، لوسائل الإعلام، إن عدم رضا باريس عن نهج واشنطن ناجم عن فقدان أحد آخر موطئ قدم استراتيجي في غرب إفريقيا.وأضاف، "المخاطر بالنسبة لفرنسا في النيجر أعلى بكثير من واشنطن.. إنها هزيمة نفسية واستراتيجية لفرنسا".وقال مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام، إن بعض حلفاء واشنطن غير راضين عن رحلة نولاند، لكنهم دافعوا عن محاولة التواصل دبلوماسياً مع القادة العسكريين.. نافذة الفرصة تغلق... هل تتركون تلك النافذة تغلق؟ أم تتسمون بدرجة من المرونة؟".علاوة على ذلك، قال علي الحسيني، وهو أمريكي له صلات بالمجلس العسكري ، أن قادة الانقلاب في النيجر لا يثقون بباريس، لكنهم على استعداد للتعامل مع واشنطن التي يرون أنه "أقل تنازلًا"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.قال دبلوماسي فرنسي رفيع، إن باريس لا تتواصل مع القادة العسكريين في النيجر، لإظهار دعمهم لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.وقال الدبلوماسي "لا يوجد دعم شعبي للمجلس العسكري.. لا نرى نظاما جديدا يكتسب الشرعية. ولدينا رئيس شرعي يقاتل من أجل البقاء".وصرح متحدث باسم السفارة الفرنسية في واشنطن لوسائل الإعلام، أن "هناك تنسيقًا وثيقًا ومناقشات مستمرة" بين الحلفاء.وقع انقلاب في النيجر في 26 يوليو/تموز، وأطيح بالرئيس بازوم واحتجزه حارسه بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني.في أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جميع المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول المتمردين وفرضت حظراً على الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.في أوائل أغسطس، خلال قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تفعيل قوة احتياطية لإجبار الجيش النيجيري على إعادة بازوم.

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