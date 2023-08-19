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تونس تتسلم الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة
تونس تتسلم الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة
تسلمت تونس، صباح اليوم السبت، الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة في ظل مساعي الحكومة التونسية لتحسين أسطول حافلات النقل الجماعي. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:58+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن وزير النقل ربيع المجيدي، أعلن تسلم دفعة الحافلات الفرنسية، خلال زيارته لميناء حلق الوادي لتسلم الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة التي اقتنتها شركة نقل تونس، استعدادًا للعودة المدرسية المقبلة.وأوضح الوزير أن الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة تشمل 122 حافلة من طراز "إيفيكو آيريس باص"، بما في ذلك 32 حافلة مزدوجة.وتم الحصول على هذه الحافلات في إطار صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة من وكالة نقل باريس المستقلة "RATP"، ومن المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الثانية، والتي تتضمن 100 حافلة، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأضاف المجيدي أن قيمة الصفقة الكلية لاقتناء الحافلات المستعملة تقدر بنحو 16 مليون دينار، فيما يتراوح سعر الحافلة الجديدة العادية بين 400 و450 ألف دينار، في حين يتراوح سعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.يذكر أن هذه الحافلات محافظة على البيئة، حيث أنها مزودة بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية "إيورو5" ومجهزة أيضا بنظام أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الصعود للحافلة، وتحديدا للفضاء المخصص لهذه الفئة.يشار إلى أنه سبق لشركة النقل في تونس أن حصلت على مثل هذه الحافلات في سنوات 2015-2016-2017 وما يزال حاليا البعض منها في طور الاستغلال.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار

تونس تتسلم الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة

10:58 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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تسلمت تونس، صباح اليوم السبت، الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة في ظل مساعي الحكومة التونسية لتحسين أسطول حافلات النقل الجماعي.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن وزير النقل ربيع المجيدي، أعلن تسلم دفعة الحافلات الفرنسية، خلال زيارته لميناء حلق الوادي لتسلم الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة التي اقتنتها شركة نقل تونس، استعدادًا للعودة المدرسية المقبلة.
وأوضح الوزير أن الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة تشمل 122 حافلة من طراز "إيفيكو آيريس باص"، بما في ذلك 32 حافلة مزدوجة.
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وتم الحصول على هذه الحافلات في إطار صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة من وكالة نقل باريس المستقلة "RATP"، ومن المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الثانية، والتي تتضمن 100 حافلة، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضاف المجيدي أن قيمة الصفقة الكلية لاقتناء الحافلات المستعملة تقدر بنحو 16 مليون دينار، فيما يتراوح سعر الحافلة الجديدة العادية بين 400 و450 ألف دينار، في حين يتراوح سعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.
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يذكر أن هذه الحافلات محافظة على البيئة، حيث أنها مزودة بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية "إيورو5" ومجهزة أيضا بنظام أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الصعود للحافلة، وتحديدا للفضاء المخصص لهذه الفئة.

يشار إلى أنه سبق لشركة النقل في تونس أن حصلت على مثل هذه الحافلات في سنوات 2015-2016-2017 وما يزال حاليا البعض منها في طور الاستغلال.
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