https://sputnikarabic.ae/20230819/جنرال-ألماني-وفاة-عدد-كبير-من-ضباط-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080219042.html

جنرال ألماني: وفاة عدد كبير من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية

جنرال ألماني: وفاة عدد كبير من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية

صرّح جنرال في البوندسفير (سلاح الجوي الألماني)، أندرياس مارلو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت عددًا كبيرًا من القادة. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T08:44+0000

2023-08-19T08:44+0000

2023-08-19T08:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال أندرياس مارلو: "تدريب الرقباء والضباط هو أكثر ما يقلق الأوكرانيين، لأن الجنود المحترفين يقاتلون في هذا الصراع منذ عام ونصف، وقد مات أو أصيب كثيرون منهم، لذا فهم بحاجة إلى كوادر جديدة من القادة العسكريين".وتحدث عن ذلك خلال لقاء مع الصحافة في ملعب كليتز للتدريب في ألمانيا، حيث يتم تدريب الجيش الأوكراني تحت إشراف مدربين أجانب.وبحسب وكالة "رويترز"، أكمل نحو 6200 عسكري أوكراني دورات تدريبية في الغرب. يتم تدريب أفراد القوات المسلحة على مجموعة واسعة من المهارات، من تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الحديثة إلى القيادة وقيادة الدبابات الحديثة.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230819/ضابط-في-جهاز-الـإم-آي-6-البريطاني-أوكرانيا-هي-أكبر-ظاهرة-إجرامية-في-القرن-1080216121.html

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