https://sputnikarabic.ae/20230819/جنرال-أمريكي-لن-تكون-مقاتلات-إف-16-رصاصة-فضية-لأوكرانية-1080225454.html
جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية
جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية
قال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، جيمس هيكر، إن أولئك الذين يتوقعون أن تمسك القوات الأوكرانية بزمام الأمور في ساحة المعركة بعد استلام مقاتلات "إف-16"... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:22+0000
2023-08-19T11:22+0000
2023-08-19T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جيمس هيكر: "أي شخص يتوقع أن تبدأ المقاتلات في تدمير الدفاعات الجوية الروسية بمجرد دخولها للمعركة سيصاب بخيبة أمل على الأرجح".وأضاف: "لن تكون طائرات "إف-16" رصاصة فضية بالنسبة لأوكرانية".ووفقا له، فإن القوات الروسية سوف تتكيف مع ظهور الطائرات المقاتلة وستكون قادرة على قتالهم.وأضاف هيكر: "المشكلة هي أنه لا يمكنك الاقتراب لدرجة كافية بطائرة "إف-16" لأنها تسقط بواسطة أحد صواريخ أرض جو".وتابع لصحيفة "Business Insider" : "تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عامًا على الأقل، لذلك لن ترى القوات المسلحة الأوكرانية المقاتلات لفترة طويلة".وأكد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف-16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف-16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا". أقرأ أيضا: "الشبح" الذي سينفذ "حكم الإعدام" بطائرة "إف 16" قبل أن تراهأقرأ أيضا: أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"
https://sputnikarabic.ae/20230818/برلمانية-أمريكية-إرسال-إف--16-إلى-أوكرانيا-يجر-البلاد-لحرب-عالمية-ثالثة-1080207990.html
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روسيا, العالم
جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية
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قال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، جيمس هيكر، إن أولئك الذين يتوقعون أن تمسك القوات الأوكرانية بزمام الأمور في ساحة المعركة بعد استلام مقاتلات "إف-16" سيصابون بخيبة أمل.
وقال جيمس هيكر: "أي شخص يتوقع أن تبدأ المقاتلات في تدمير الدفاعات الجوية الروسية بمجرد دخولها للمعركة سيصاب بخيبة أمل على الأرجح".
وأضاف: "لن تكون طائرات "إف-16" رصاصة فضية بالنسبة لأوكرانية".
ووفقا له، فإن القوات الروسية سوف تتكيف مع ظهور الطائرات المقاتلة وستكون قادرة على قتالهم.
وأضاف هيكر: "المشكلة هي أنه لا يمكنك الاقتراب لدرجة كافية بطائرة "إف-16" لأنها تسقط بواسطة أحد صواريخ أرض جو".
وتابع لصحيفة "Business Insider"
: "تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عامًا على الأقل، لذلك لن ترى القوات المسلحة الأوكرانية المقاتلات لفترة طويلة".
وأكد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف-16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".
وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف-16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".