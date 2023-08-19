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القوات الروسية تدمر مستودعات للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/جنرال-أمريكي-لن-تكون-مقاتلات-إف-16-رصاصة-فضية-لأوكرانية-1080225454.html
جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية
جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية
قال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، جيمس هيكر، إن أولئك الذين يتوقعون أن تمسك القوات الأوكرانية بزمام الأمور في ساحة المعركة بعد استلام مقاتلات "إف-16"... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:22+0000
2023-08-19T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جيمس هيكر: "أي شخص يتوقع أن تبدأ المقاتلات في تدمير الدفاعات الجوية الروسية بمجرد دخولها للمعركة سيصاب بخيبة أمل على الأرجح".وأضاف: "لن تكون طائرات "إف-16" رصاصة فضية بالنسبة لأوكرانية".ووفقا له، فإن القوات الروسية سوف تتكيف مع ظهور الطائرات المقاتلة وستكون قادرة على قتالهم.وأضاف هيكر: "المشكلة هي أنه لا يمكنك الاقتراب لدرجة كافية بطائرة "إف-16" لأنها تسقط بواسطة أحد صواريخ أرض جو".وتابع لصحيفة "Business Insider" : "تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عامًا على الأقل، لذلك لن ترى القوات المسلحة الأوكرانية المقاتلات لفترة طويلة".وأكد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف-16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف-16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا". أقرأ أيضا: "الشبح" الذي سينفذ "حكم الإعدام" بطائرة "إف 16" قبل أن تراهأقرأ أيضا: أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"
https://sputnikarabic.ae/20230818/برلمانية-أمريكية-إرسال-إف--16-إلى-أوكرانيا-يجر-البلاد-لحرب-عالمية-ثالثة-1080207990.html
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جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية

11:22 GMT 19.08.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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قال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، جيمس هيكر، إن أولئك الذين يتوقعون أن تمسك القوات الأوكرانية بزمام الأمور في ساحة المعركة بعد استلام مقاتلات "إف-16" سيصابون بخيبة أمل.
وقال جيمس هيكر: "أي شخص يتوقع أن تبدأ المقاتلات في تدمير الدفاعات الجوية الروسية بمجرد دخولها للمعركة سيصاب بخيبة أمل على الأرجح".
وأضاف: "لن تكون طائرات "إف-16" رصاصة فضية بالنسبة لأوكرانية".
ووفقا له، فإن القوات الروسية سوف تتكيف مع ظهور الطائرات المقاتلة وستكون قادرة على قتالهم.
وأضاف هيكر: "المشكلة هي أنه لا يمكنك الاقتراب لدرجة كافية بطائرة "إف-16" لأنها تسقط بواسطة أحد صواريخ أرض جو".
وتابع لصحيفة "Business Insider" : "تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عامًا على الأقل، لذلك لن ترى القوات المسلحة الأوكرانية المقاتلات لفترة طويلة".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
برلمانية أمريكية: إرسال "إف- 16" إلى أوكرانيا يجر البلاد "لحرب عالمية ثالثة"
أمس, 18:53 GMT
وأكد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف-16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين".
وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف-16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".
أقرأ أيضا: "الشبح" الذي سينفذ "حكم الإعدام" بطائرة "إف 16" قبل أن تراه
أقرأ أيضا: أنظمة روسية قادرة على تدمير مقاتلات "إف-16"
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