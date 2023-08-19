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https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-الأركان-الإيرانية-القوة-الأمريكية-تتضاءل-في-كل-العالم-والصين-تحشد-قوتها-العسكرية-ضدها-1080229610.html
رئيس الأركان الإيرانية: القوة الأمريكية تتضاءل في كل العالم والصين تحشد قوتها العسكرية ضدها
رئيس الأركان الإيرانية: القوة الأمريكية تتضاءل في كل العالم والصين تحشد قوتها العسكرية ضدها
قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن الصين تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة القوة الأمريكية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T12:42+0000
2023-08-19T12:42+0000
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وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لقادة الحرس الثوري الإيراني في طهران، أن "قوة أمريكا آخذة في التراجع، وأن مؤامراتها لعالم أحادي القطب قد انتهت بالفشل"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع باقري:وأردف: "علاوة على ذلك، فإن الاتحادات الدولية مثل منظمة "شنغهاي" للتعاون و"بريكس" أظهرت قوتها في العالم".كما أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أن "إيران من بين القوى العسكرية الكبرى في المنطقة والعالم بفضل التعاون والتآزر بين الجيش وفيلق الحرس الثوري الإسلامي".ولفت إلى أن "الحرس الثوري الإيراني أحبط مؤامرات الغطرسة العالمية، فيما يُعرف بأنه أكبر عائق أمام توسع نفوذ الولايات المتحدة".وختم اللواء باقري كلمته في المؤتمر السنوي لقادة الحرس الثوري الإيراني في طهران، بأن "الحرس الثوري الإيراني يمنع الحكم المطلق للغطرسة العالمية، وهذا ما يفسر الأعمال العدائية والضغوط التي تمارسها أمريكا وأتباعها ضده".
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إيران, أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الحرس الثوري الإيراني

رئيس الأركان الإيرانية: القوة الأمريكية تتضاءل في كل العالم والصين تحشد قوتها العسكرية ضدها

12:42 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن الصين تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة القوة الأمريكية.
وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لقادة الحرس الثوري الإيراني في طهران، أن "قوة أمريكا آخذة في التراجع، وأن مؤامراتها لعالم أحادي القطب قد انتهت بالفشل"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتابع باقري:

اليوم تقف روسيا ضد توسع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما تسعى الصين أيضا إلى تعزيز قوتها العسكرية لمواجهة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن كل هذه الحقائق تشهد على تراجع قوة أمريكا.

وأردف: "علاوة على ذلك، فإن الاتحادات الدولية مثل منظمة "شنغهاي" للتعاون و"بريكس" أظهرت قوتها في العالم".
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كما أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أن "إيران من بين القوى العسكرية الكبرى في المنطقة والعالم بفضل التعاون والتآزر بين الجيش وفيلق الحرس الثوري الإسلامي".
ولفت إلى أن "الحرس الثوري الإيراني أحبط مؤامرات الغطرسة العالمية، فيما يُعرف بأنه أكبر عائق أمام توسع نفوذ الولايات المتحدة".
وختم اللواء باقري كلمته في المؤتمر السنوي لقادة الحرس الثوري الإيراني في طهران، بأن "الحرس الثوري الإيراني يمنع الحكم المطلق للغطرسة العالمية، وهذا ما يفسر الأعمال العدائية والضغوط التي تمارسها أمريكا وأتباعها ضده".
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