https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المجلس-العسكري-في-النيجر-إيكواس-تستعد-للاعتداء-على-بلادنا-بالتعاون-مع-قوة-غريبة-عن-قارتنا-1080246311.html

رئيس المجلس العسكري في النيجر: "إيكواس" تستعد للاعتداء على بلادنا بالتعاون مع قوة غريبة عن قارتنا

رئيس المجلس العسكري في النيجر: "إيكواس" تستعد للاعتداء على بلادنا بالتعاون مع قوة غريبة عن قارتنا

حذر الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ما وصفه بالتعاون بين "إيكواس" ودول غريبة عن القارة الأفريقية للاعتداء على بلاده. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T20:53+0000

2023-08-19T20:53+0000

2023-08-19T20:53+0000

العالم

أخبار العالم الآن

النيجر

أخبار النيجر

إيكواس

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079725880_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_7d3bcab5281a8ebf9cc8df2d9daffd81.jpg

جاء ذلك في كلمة متلفزة له، اليوم السبت، قال فيها إن "عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غير قانونية ولا إنسانية"، مشيرًا إلى أن "هذه العقوبات هي لإخضاع النيجر وليس لإيجاد حل".وتابع تشياني: "لا نطمح للاستيلاء على السلطة، وردود أفعال بعض الجهات الخارجية بعيدة عن تطلعات شعبنا"، مضيفا: "أعيد التأكيد على الجاهزية لأي حوار يراعي رغبات الشعب النيجري".وأوضح أنه "يدعو جميع المؤسسات والقوى الوطنية إلى حوار شامل"، مؤكدا أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنظيمه".وأمس الجمعة، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفاقها على موعد التدخل العسكري في النيجر، مؤكدة أن هذا الموعد لن يتم الإفصاح عنه، بينما أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو كاسوم كوليبالي، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة.يذكر أن النيجر شهدت انقلابا عسكريا، في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، قاد إلى عزل الرئيس محمد بازوم، وتشكيل مجلس عسكري برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني.وكانت النيجر مستعمرة فرنسية في السابق، وتمثل مصدرا غنيا لليورانيوم الذي تعتمد عليه باريس، وكانت من آخر حلفائها في أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230819/قبل-وقوع-ما-لا-يحمد-عقباه-الجزائر-الحل-السياسي-التفاوضي-لا-يزال-ممكنا-في-النيجر-1080245903.html

https://sputnikarabic.ae/20230819/إيكواس-المجلس-العسكري-في-النيجر-يستقبل-اليوم-وفدا-من-المجموعة-لبدء-الحوار-1080229201.html

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار