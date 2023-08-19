https://sputnikarabic.ae/20230819/زيلينسكي-يطلب-من-السويد-تصنيع-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1080226546.html

زيلينسكي يطلب من السويد تصنيع مدرعاتها في أوكرانيا

زيلينسكي يطلب من السويد تصنيع مدرعاتها في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه "سيناقش التعاون الدفاعي مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، على وجه الخصوص حول إمكانية إنتاج مركبات مدرعة... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T11:49+0000

2023-08-19T11:49+0000

2023-08-19T11:49+0000

رصد عسكري

السويد

أخبار أوكرانيا

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وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "من المتوقع جدول أعمال واسع خلال المفاوضات مع رئيس وزراء السويد".مركبة القتال "سي في- 90" هي من عائلة المركبات القتالية التي تعمل في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993.وزودت ستوكهولم نظام كييف بهذا النوع من المدرعات الذي لم يحدث فرقا يذكر.وعُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "سي في - 90".حيث كانت مدرعتان من هذا النوع، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلًا من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.

https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1080225861.html

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