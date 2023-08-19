https://sputnikarabic.ae/20230819/زيلينسكي-يطلب-من-السويد-تصنيع-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1080226546.html
زيلينسكي يطلب من السويد تصنيع مدرعاتها في أوكرانيا
زيلينسكي يطلب من السويد تصنيع مدرعاتها في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه "سيناقش التعاون الدفاعي مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، على وجه الخصوص حول إمكانية إنتاج مركبات مدرعة... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:49+0000
2023-08-19T11:49+0000
2023-08-19T11:49+0000
رصد عسكري
السويد
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "من المتوقع جدول أعمال واسع خلال المفاوضات مع رئيس وزراء السويد".مركبة القتال "سي في- 90" هي من عائلة المركبات القتالية التي تعمل في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993.وزودت ستوكهولم نظام كييف بهذا النوع من المدرعات الذي لم يحدث فرقا يذكر.وعُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "سي في - 90".حيث كانت مدرعتان من هذا النوع، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلًا من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1080225861.html
https://sputnikarabic.ae/20230815/الكشف-عن-مدرعات-الناتو-التي-تم-الاستيلاء-عليها-في-منتدى-آرميا--2023-صور--1080103600.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, السويد, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, السويد, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يطلب من السويد تصنيع مدرعاتها في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه "سيناقش التعاون الدفاعي مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، على وجه الخصوص حول إمكانية إنتاج مركبات مدرعة سويدية من طراز "سي في- 90" في أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "من المتوقع جدول أعمال واسع خلال المفاوضات مع رئيس وزراء السويد".
نخطط أيضًا لإنتاج مدرعات "سي في- 90" في أوكرانيا.
مركبة القتال "سي في- 90" هي من عائلة المركبات القتالية التي تعمل في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993.
المركبات القتالية مسلحة بمدفع 40 ملم، ودروعها تحمي من قذائف 30 ملم، هناك أكثر من 500 مركبة قتال مشاة في السويد.
وزودت ستوكهولم نظام كييف بهذا النوع من المدرعات الذي لم يحدث فرقا يذكر.
ودمرت روسيا العديد من شحنات الأسلحة الغربية ومراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، ما دعا لتشكيك مراقبين بقبول السويد أو أي دولة أخرى بطلب زيلينسكي.
وعُرض مقطع فيديو يظهر المقاتلين الروس وهم يفحصون مركبة مشاة سويدية الصنع من طراز "سي في - 90".
يذكر أن الغنيمة النادرة (حتى الآن) استولى عليها جنود من الفرقة الـ20 للمنطقة العسكرية الغربية في منطقة كريمينايا.
حيث كانت مدرعتان
من هذا النوع، مختبئتان، لصد هجوم القوات الروسية. لكن بدلًا من ذلك، تعرضتا لكمين منظم جيدًا.