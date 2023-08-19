https://sputnikarabic.ae/20230819/سرايا-القدس-تحذر-إسرائيل-نحن-على-استعداد-للموت-في-سبيل-التحرير-1080216228.html
"سرايا القدس" تحذر إسرائيل: نحن على استعداد للموت في سبيل التحرير
"سرايا القدس" تحذر إسرائيل: نحن على استعداد للموت في سبيل التحرير
وجهت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تحذيرات إلى إسرائيل. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T07:43+0000
2023-08-19T07:43+0000
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وقالت الكتيبة في بيان، خلال مهرجان تأبين شهداء معركة "بأس جنين"، مساء أمس الجمعة، إن "معركة "بأس جنين" قد ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي، وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".وأضافت أنها "تحذر إسرائيل من ارتكاب أي حماقة"، مؤكدة أن "السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين".وحذرت إسرائيل أيضا من "محاولة شن أي عدوان أو هجوم على مخيم جنين"، مؤكدة جهوزيتها دوما لرد العدوان ودحره.وقالت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، موضحة أنها "لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته".واندلعت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، خلال اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
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https://sputnikarabic.ae/20230725/وكالة-مقتل-3-فلسطينيين-إثر-استهداف-سيارتهم-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079370401.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"سرايا القدس" تحذر إسرائيل: نحن على استعداد للموت في سبيل التحرير
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وجهت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تحذيرات إلى إسرائيل.
وقالت الكتيبة في بيان
، خلال مهرجان تأبين شهداء معركة "بأس جنين"، مساء أمس الجمعة، إن "معركة "بأس جنين" قد ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي، وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".
وأضافت أنها "تحذر إسرائيل من ارتكاب أي حماقة"، مؤكدة أن "السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين".
وحذرت إسرائيل أيضا من "محاولة شن أي عدوان أو هجوم على مخيم جنين"، مؤكدة جهوزيتها دوما لرد العدوان ودحره.
وقالت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، موضحة أنها "لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته".
واندلعت اشتباكات عنيفة
بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، خلال اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك
"، بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.