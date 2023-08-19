https://sputnikarabic.ae/20230819/صحفي-أمريكي-البولنديون-يرون-الصراع-في-أوكرانيا-صفقة-رابحة-1080214289.html

صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة

صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة

كشف الصحفي، برادلي ديلفين، كاتب العمود الأمريكي المحافظ، أن البولنديين مستفيدون من الصدام بين روسيا وأوكرانيا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T06:25+0000

2023-08-19T06:25+0000

2023-08-19T06:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بولندا

العالم

روسيا

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وزار الصحفي الأمريكي بولندا، وأضح كيف يرتبط سكان البلاد بالنزاع في أوكرانيا.وقال ديلفين: "أخبرني بعض البولنديين أن الصراع الحالي هو صفقة: يمكنهم محاربة روسيا، "عدوهم التاريخي الرئيسي" كما قال لي أحد البولنديين، "بالأسلحة البولندية وحياة الأوكرانيين".وأشار في مقاله لصحيفة "theamericanconservative"، إلى أن أغلبية السكان المحليين مقتنعون بأن لفيف "يجب أن تنتمي" إلى بولندا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230819/صحيفة-من-المتوقع-أن-ترسل-بولندا-جنودا-إلى-أوكرانيا-لمحاربة-روسيا-1080213802.html

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