عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/صحفي-أمريكي-البولنديون-يرون-الصراع-في-أوكرانيا-صفقة-رابحة-1080214289.html
صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة
صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة
كشف الصحفي، برادلي ديلفين، كاتب العمود الأمريكي المحافظ، أن البولنديين مستفيدون من الصدام بين روسيا وأوكرانيا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T06:25+0000
2023-08-19T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079722465_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_0d0b4a7411fb272e961060db3d8d2c49.jpg
وزار الصحفي الأمريكي بولندا، وأضح كيف يرتبط سكان البلاد بالنزاع في أوكرانيا.وقال ديلفين: "أخبرني بعض البولنديين أن الصراع الحالي هو صفقة: يمكنهم محاربة روسيا، "عدوهم التاريخي الرئيسي" كما قال لي أحد البولنديين، "بالأسلحة البولندية وحياة الأوكرانيين".وأشار في مقاله لصحيفة "theamericanconservative"، إلى أن أغلبية السكان المحليين مقتنعون بأن لفيف "يجب أن تنتمي" إلى بولندا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230819/صحيفة-من-المتوقع-أن-ترسل-بولندا-جنودا-إلى-أوكرانيا-لمحاربة-روسيا-1080213802.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079722465_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_85dd30a2b831d49a046707775d06afdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, العالم, روسيا
بولندا, العالم, روسيا

صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة

06:25 GMT 19.08.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصوروارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف الصحفي، برادلي ديلفين، كاتب العمود الأمريكي المحافظ، أن البولنديين مستفيدون من الصدام بين روسيا وأوكرانيا.
وزار الصحفي الأمريكي بولندا، وأضح كيف يرتبط سكان البلاد بالنزاع في أوكرانيا.
وقال ديلفين: "أخبرني بعض البولنديين أن الصراع الحالي هو صفقة: يمكنهم محاربة روسيا، "عدوهم التاريخي الرئيسي" كما قال لي أحد البولنديين، "بالأسلحة البولندية وحياة الأوكرانيين".
وأشار في مقاله لصحيفة "theamericanconservative"، إلى أن أغلبية السكان المحليين مقتنعون بأن لفيف "يجب أن تنتمي" إلى بولندا.
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
صحيفة: من المتوقع أن ترسل بولندا جنودا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا
05:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала