https://sputnikarabic.ae/20230819/صحفي-أمريكي-البولنديون-يرون-الصراع-في-أوكرانيا-صفقة-رابحة-1080214289.html
صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة
صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة
كشف الصحفي، برادلي ديلفين، كاتب العمود الأمريكي المحافظ، أن البولنديين مستفيدون من الصدام بين روسيا وأوكرانيا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T06:25+0000
2023-08-19T06:25+0000
2023-08-19T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
العالم
روسيا
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وزار الصحفي الأمريكي بولندا، وأضح كيف يرتبط سكان البلاد بالنزاع في أوكرانيا.وقال ديلفين: "أخبرني بعض البولنديين أن الصراع الحالي هو صفقة: يمكنهم محاربة روسيا، "عدوهم التاريخي الرئيسي" كما قال لي أحد البولنديين، "بالأسلحة البولندية وحياة الأوكرانيين".وأشار في مقاله لصحيفة "theamericanconservative"، إلى أن أغلبية السكان المحليين مقتنعون بأن لفيف "يجب أن تنتمي" إلى بولندا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230819/صحيفة-من-المتوقع-أن-ترسل-بولندا-جنودا-إلى-أوكرانيا-لمحاربة-روسيا-1080213802.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, العالم, روسيا
صحفي أمريكي: البولنديون يرون الصراع في أوكرانيا صفقة رابحة
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كشف الصحفي، برادلي ديلفين، كاتب العمود الأمريكي المحافظ، أن البولنديين مستفيدون من الصدام بين روسيا وأوكرانيا.
وزار الصحفي الأمريكي بولندا، وأضح كيف يرتبط سكان البلاد بالنزاع في أوكرانيا.
وقال ديلفين: "أخبرني بعض البولنديين أن الصراع الحالي هو صفقة: يمكنهم محاربة روسيا، "عدوهم التاريخي الرئيسي" كما قال لي أحد البولنديين، "بالأسلحة البولندية وحياة الأوكرانيين".
وأشار في مقاله لصحيفة "theamericanconservative"،
إلى أن أغلبية السكان المحليين مقتنعون بأن لفيف "يجب أن تنتمي" إلى بولندا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا
تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات
إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.