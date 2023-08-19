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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/صحيفة-الولايات-المتحدة-أضاعت-فرصة-لإجراء-محادثات-سلام-مبكرة-مع-روسيا-1080213371.html
صحيفة: الولايات المتحدة أضاعت فرصة لإجراء محادثات سلام مبكرة مع روسيا
صحيفة: الولايات المتحدة أضاعت فرصة لإجراء محادثات سلام مبكرة مع روسيا
نقلت صحيفة غربية عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تعترف بأنها أضاعت فرصة دعم محادثات السلام الأوكرانية السابقة مع روسيا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T05:27+0000
2023-08-19T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المسؤول للصحيفة: "ربما أضعنا فرصة لدعم المحادثات السابقة".وأضاف المسؤول لصحيفة "بوليتيكو": "قلة من الناس يؤمنون بجدية نوايا موسكو لإجراء مفاوضات، وأن لا أحد في المناصب العليا يعتبر الهجوم المضاد الأوكراني خطأ".وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، تطرح سؤالا بشكل متزايد: "إذا اعترفنا بأننا لن نفعل ذلك إلى الأبد (دعم أوكرانيا)، فما الذي سنفعله إذن؟".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة عرقلت مرارا محادثات السلام بين كييف وموسكو، في محاولة لاستنزاف روسيا.وقالت: "ثلاث مرات في الأسابيع الأولى من الصراع، عقدت مفاوضات كانت يمكن أن تحقق السلام حقًا... قدم كلا الجانبين تنازلات ضخمة، بما في ذلك تعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو. ولكن في كل مرة تحبط الولايات المتحدة المحاولات من جذورها".وصرحت موسكو مرارًا، أنها مستعدة للحوار مع كييف، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين إلى أنه يقدر تقديرا عاليا جهود جميع الدول التي تحاول إيجاد حل للصراع في اتجاه سلمي، لكن هذا مستحيل حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230818/لافروف-موسكو-تعتبر-الدعوات-الغربية-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-خدعة-تكتيكية-1080211496.html
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روسيا

صحيفة: الولايات المتحدة أضاعت فرصة لإجراء محادثات سلام مبكرة مع روسيا

05:27 GMT 19.08.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورموظفو البعثة الدبلوماسية يقومون بإنزال العلم الأمريكي من على مبنى القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ، روسيا 29 مارس/ آذار 2018
موظفو البعثة الدبلوماسية يقومون بإنزال العلم الأمريكي من على مبنى القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ، روسيا 29 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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نقلت صحيفة غربية عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تعترف بأنها أضاعت فرصة دعم محادثات السلام الأوكرانية السابقة مع روسيا.
وقال المسؤول للصحيفة: "ربما أضعنا فرصة لدعم المحادثات السابقة".
وأضاف المسؤول لصحيفة "بوليتيكو": "قلة من الناس يؤمنون بجدية نوايا موسكو لإجراء مفاوضات، وأن لا أحد في المناصب العليا يعتبر الهجوم المضاد الأوكراني خطأ".
وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، تطرح سؤالا بشكل متزايد: "إذا اعترفنا بأننا لن نفعل ذلك إلى الأبد (دعم أوكرانيا)، فما الذي سنفعله إذن؟".
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية
أمس, 23:28 GMT
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة عرقلت مرارا محادثات السلام بين كييف وموسكو، في محاولة لاستنزاف روسيا.
وقالت: "ثلاث مرات في الأسابيع الأولى من الصراع، عقدت مفاوضات كانت يمكن أن تحقق السلام حقًا... قدم كلا الجانبين تنازلات ضخمة، بما في ذلك تعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو. ولكن في كل مرة تحبط الولايات المتحدة المحاولات من جذورها".
وصرحت موسكو مرارًا، أنها مستعدة للحوار مع كييف، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين إلى أنه يقدر تقديرا عاليا جهود جميع الدول التي تحاول إيجاد حل للصراع في اتجاه سلمي، لكن هذا مستحيل حتى الآن.
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