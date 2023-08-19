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https://sputnikarabic.ae/20230819/صحيفة-من-المتوقع-أن-ترسل-بولندا-جنودا-إلى-أوكرانيا-لمحاربة-روسيا-1080213802.html
صحيفة: من المتوقع أن ترسل بولندا جنودا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا
صحيفة: من المتوقع أن ترسل بولندا جنودا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا
كتبت صحيفة بولندية بأن السلطات البولندية ستكون قادرة على إرسال جنود إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T05:42+0000
2023-08-19T05:42+0000
العالم
روسيا
بولندا
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وقالت الصحيفة: "ليس هناك شك في أن كلًا من رئيس الوزراء وصناع القرار الآخرين سيكونون مستعدين لإرسال جنود بولنديين إلى الجبهة الأوكرانية، باسم الدفاع عن الوطن الأم من التهديد الروسي الوهمي".وأضافت: "حصيلة القتلى لن تعني شيئًا بالنسبة لهم، تماما كما لا تعني لهم ذكرى أسلافهم شيئا".وأشار ميشال رادزيكوفسكي، لصحيفة "myslpolska"، إلى أن استخدام السرد الوطني من قبل السلطات لا علاقة له بالمصالح الوطنية لبولندا.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة بولندية بأنه تتم عمليات شراء أسلحة هجومية على نطاق واسع من قبل بولندا للاستعداد للحرب على خلفية الهزيمة الوشيكة لأوكرانية.وكتبت: "نحن نشهد الخطط الجريئة لتسليح حكومة وارسو وشراء عدد كبير من الأسلحة الهجومية... بناء على القائمة المعلنة لمشتريات هذه الأسلحة وكميتها، يوجد انطباع قوي بأننا نستعد لتلك الحرب، والسؤال هو متى الحرب؟".
https://sputnikarabic.ae/20230810/رئيس-بولندا-أوكرانيا-عاجزة-عن-شن-هجوم-مضاد-1079963126.html
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العالم, روسيا, بولندا
العالم, روسيا, بولندا

صحيفة: من المتوقع أن ترسل بولندا جنودا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا

05:42 GMT 19.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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كتبت صحيفة بولندية بأن السلطات البولندية ستكون قادرة على إرسال جنود إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا.
وقالت الصحيفة: "ليس هناك شك في أن كلًا من رئيس الوزراء وصناع القرار الآخرين سيكونون مستعدين لإرسال جنود بولنديين إلى الجبهة الأوكرانية، باسم الدفاع عن الوطن الأم من التهديد الروسي الوهمي".
وأضافت: "حصيلة القتلى لن تعني شيئًا بالنسبة لهم، تماما كما لا تعني لهم ذكرى أسلافهم شيئا".
وأشار ميشال رادزيكوفسكي، لصحيفة "myslpolska"، إلى أن استخدام السرد الوطني من قبل السلطات لا علاقة له بالمصالح الوطنية لبولندا.
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن "هجوم مضاد"
10 أغسطس, 16:38 GMT
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة بولندية بأنه تتم عمليات شراء أسلحة هجومية على نطاق واسع من قبل بولندا للاستعداد للحرب على خلفية الهزيمة الوشيكة لأوكرانية.
وكتبت: "نحن نشهد الخطط الجريئة لتسليح حكومة وارسو وشراء عدد كبير من الأسلحة الهجومية... بناء على القائمة المعلنة لمشتريات هذه الأسلحة وكميتها، يوجد انطباع قوي بأننا نستعد لتلك الحرب، والسؤال هو متى الحرب؟".
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