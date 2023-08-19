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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/ضابط-أمريكي-روسيا-تدمر-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-العمق-1080232159.html
ضابط أمريكي: روسيا تدمر معدات القوات المسلحة الأوكرانية في العمق
ضابط أمريكي: روسيا تدمر معدات القوات المسلحة الأوكرانية في العمق
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الروسية تقضي على معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية حتى قبل نقلهم إلى خط المواجه. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T14:00+0000
2023-08-19T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكوت ريتر: "يمكن للجيش الروسي أن يضرب في عمق أراضي أوكرانيا... تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة حتى قبل أن تتجه إلى الجبهة".وأشار إلى أن "الضربات ألحقت بالبنية التحتية العسكرية أضرارًا جسيمة. المقاتلون الأوكرانيون لم يفقدوا فقط كمية كبيرة من معدات الـ"ناتو"، ولكنهم واجهوا أيضا انخفاضا في الروح المعنوية في صفوفهم".وأضاف ريتر في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty": "روسيا تنفذ عمليات ناجحة لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. نتيجة لذلك، تهيمن قواتها الفضائية على الجو، وتوجه طائرات الهليكوبتر القتالية "كا - 52" ضربات دقيقة على المركبات المدرعة على خط المواجهة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها
https://sputnikarabic.ae/20230819/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-زابوروجيه--عاجل-1080227371.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: روسيا تدمر معدات القوات المسلحة الأوكرانية في العمق

14:00 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 14:04 GMT 19.08.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الروسية تقضي على معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية حتى قبل نقلهم إلى خط المواجه.
وقال سكوت ريتر: "يمكن للجيش الروسي أن يضرب في عمق أراضي أوكرانيا... تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة حتى قبل أن تتجه إلى الجبهة".
وأشار إلى أن "الضربات ألحقت بالبنية التحتية العسكرية أضرارًا جسيمة. المقاتلون الأوكرانيون لم يفقدوا فقط كمية كبيرة من معدات الـ"ناتو"، ولكنهم واجهوا أيضا انخفاضا في الروح المعنوية في صفوفهم".
وأضاف ريتر في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty": "روسيا تنفذ عمليات ناجحة لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. نتيجة لذلك، تهيمن قواتها الفضائية على الجو، وتوجه طائرات الهليكوبتر القتالية "كا - 52" ضربات دقيقة على المركبات المدرعة على خط المواجهة".
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
11:47 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها
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