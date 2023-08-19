https://sputnikarabic.ae/20230819/ضابط-في-جهاز-الـإم-آي-6-البريطاني-أوكرانيا-هي-أكبر-ظاهرة-إجرامية-في-القرن-1080216121.html
ضابط في جهاز الـ"إم آي 6" البريطاني: أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن
ضابط في جهاز الـ"إم آي 6" البريطاني: أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن
أفاد العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، بأن زيلينسكي يقوم بتطهير هياكل الدولة و محاربة الفساد حتى لا يفقد دعم الغرب. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T07:44+0000
2023-08-19T07:44+0000
2023-08-19T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أليستر كروك عبر قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "على الأرجح أن أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن - غسيل الأموال والفساد والاحتيال على الأسلحة وسرقة الأموال وسحبها إلى الخارج".وأشار إلى أن الناس لا يفهمون كيف تدير كييف مبلغا ضخما من الأموال التي يتم ضخها في أوكرانيا، لذلك يحتاج زيلينسكي إلى التظاهر بأنه يقضي على الفساد في البلاد.وفي وقت سابق، أفادت مراجعة عامة للمفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، مخصصة لمراقبة الدعم لكييف، بأن فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات الأمريكية على المدى الطويل، ويفرض الحاجة إلى رقابة صارمة.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكراني-حاول-استهدف-منشآت-في-القرم--عاجل-1080213066.html
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روسيا, العالم
ضابط في جهاز الـ"إم آي 6" البريطاني: أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن
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أفاد العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، بأن زيلينسكي يقوم بتطهير هياكل الدولة و محاربة الفساد حتى لا يفقد دعم الغرب.
وقال أليستر كروك عبر قناة "Judging Freedom"
على "يوتيوب": "على الأرجح أن أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن - غسيل الأموال والفساد والاحتيال على الأسلحة وسرقة الأموال وسحبها إلى الخارج".
وأشار إلى أن الناس لا يفهمون كيف تدير كييف مبلغا ضخما من الأموال التي يتم ضخها في أوكرانيا، لذلك يحتاج زيلينسكي إلى التظاهر بأنه يقضي على الفساد في البلاد.
وفي وقت سابق، أفادت مراجعة عامة للمفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، مخصصة لمراقبة الدعم لكييف، بأن فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات الأمريكية على المدى الطويل، ويفرض الحاجة إلى رقابة صارمة.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.