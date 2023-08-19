https://sputnikarabic.ae/20230819/كتيبة-عثمان-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بواسطة-لانتسيت-فيديو-1080229786.html
كتيبة "عثمان" الروسية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة "لانتسيت"... فيديو
كتيبة "عثمان" الروسية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة "لانتسيت"... فيديو
لعبت مسيرات "لانتسيت" الروسية دورا هاما في تدمير تجمعات العدو آليات وأفرادا في المعارك الدائرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T12:44+0000
2023-08-19T12:44+0000
2023-08-19T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ودمرت وحدات الطائرات من دون طيار من طراز "لانتسيت"، التابعة للقوات الخاصة الروسية من كتيبة "عثمان"، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على مقطع فيديو يرصد الضربة المباشرة على الآلية الأوكرانية.وتقف الدبابة الأوكرانية في المقطع على حافة طريق ريفي إلى جانب حفرة ولدها انفجار ناقلة جند، حاولت إخلاء مصابين من عناصر نظام كييف.وأصابت المسيرة الروسية الجانب الأيمن من الدبابة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها تماما.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
كتيبة "عثمان" الروسية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة "لانتسيت"... فيديو
تابعنا عبر
لعبت مسيرات "لانتسيت" الروسية دورا هاما في تدمير تجمعات العدو آليات وأفرادا في المعارك الدائرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ودمرت وحدات الطائرات من دون طيار من طراز "لانتسيت"، التابعة للقوات الخاصة الروسية من كتيبة "عثمان"، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على مقطع فيديو يرصد الضربة المباشرة على الآلية الأوكرانية.
وتقف الدبابة الأوكرانية في المقطع على حافة طريق ريفي إلى جانب حفرة ولدها انفجار ناقلة جند، حاولت إخلاء مصابين من عناصر نظام كييف.
وأصابت المسيرة الروسية
الجانب الأيمن من الدبابة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها تماما.