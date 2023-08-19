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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/كتيبة-عثمان-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بواسطة-لانتسيت-فيديو-1080229786.html
كتيبة "عثمان" الروسية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة "لانتسيت"... فيديو
كتيبة "عثمان" الروسية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة "لانتسيت"... فيديو
لعبت مسيرات "لانتسيت" الروسية دورا هاما في تدمير تجمعات العدو آليات وأفرادا في المعارك الدائرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T12:44+0000
2023-08-19T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ودمرت وحدات الطائرات من دون طيار من طراز "لانتسيت"، التابعة للقوات الخاصة الروسية من كتيبة "عثمان"، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على مقطع فيديو يرصد الضربة المباشرة على الآلية الأوكرانية.وتقف الدبابة الأوكرانية في المقطع على حافة طريق ريفي إلى جانب حفرة ولدها انفجار ناقلة جند، حاولت إخلاء مصابين من عناصر نظام كييف.وأصابت المسيرة الروسية الجانب الأيمن من الدبابة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها تماما.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

كتيبة "عثمان" الروسية تدمر دبابة أوكرانية بواسطة "لانتسيت"... فيديو

12:44 GMT 19.08.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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لعبت مسيرات "لانتسيت" الروسية دورا هاما في تدمير تجمعات العدو آليات وأفرادا في المعارك الدائرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ودمرت وحدات الطائرات من دون طيار من طراز "لانتسيت"، التابعة للقوات الخاصة الروسية من كتيبة "عثمان"، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على مقطع فيديو يرصد الضربة المباشرة على الآلية الأوكرانية.
وتقف الدبابة الأوكرانية في المقطع على حافة طريق ريفي إلى جانب حفرة ولدها انفجار ناقلة جند، حاولت إخلاء مصابين من عناصر نظام كييف.
وأصابت المسيرة الروسية الجانب الأيمن من الدبابة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها تماما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
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