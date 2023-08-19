https://sputnikarabic.ae/20230819/لانتسيت-الروسية-تطارد-مدرعة-أمريكية-وتدمرها-فيديو-1080223222.html
"لانتسيت" الروسية تطارد مدرعة أمريكية وتدمرها... فيديو
"لانتسيت" الروسية تطارد مدرعة أمريكية وتدمرها... فيديو
دمرت طائرة دون طيار للقوات الخاصة التابعة للجيش الروسي "عثمان"، حاملة الجنود الأمريكية المدرعة "سترايكر" في اتجاه زابوروجيه بضربة مباشرة من مسيرة "لانسيت". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:20+0000
2023-08-19T10:20+0000
2023-08-19T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات كيف تتحرك حاملة الجند الأمريكية المدرعة "سترايكر" بسرعة، ونجاح مسيرة "لانسيت" في اللحاق بالحاملة الأمريكية المدرعة وتدميرها.وفي 17 أغسطس/ آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه صدت هجوما للعدو، وفقدت كييف ما يصل إلى 195 جنديا عسكريا، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبتي قتال مشاة، ومدفع أمريكي "إم-777".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تطارد مدرعة أمريكية وتدمرها... فيديو
10:20 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
دمرت طائرة دون طيار للقوات الخاصة التابعة للجيش الروسي "عثمان"، حاملة الجنود الأمريكية المدرعة "سترايكر" في اتجاه زابوروجيه بضربة مباشرة من مسيرة "لانسيت".
وتظهر اللقطات كيف تتحرك حاملة الجند الأمريكية المدرعة "سترايكر" بسرعة، ونجاح مسيرة "لانسيت" في اللحاق بالحاملة الأمريكية المدرعة وتدميرها.
وفي 17 أغسطس/ آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه صدت هجوما للعدو، وفقدت كييف ما يصل إلى 195 جنديا عسكريا، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبتي قتال مشاة، ومدفع أمريكي "إم-777".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.