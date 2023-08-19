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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/لانتسيت-الروسية-تطارد-مدرعة-أمريكية-وتدمرها-فيديو-1080223222.html
"لانتسيت" الروسية تطارد مدرعة أمريكية وتدمرها... فيديو
"لانتسيت" الروسية تطارد مدرعة أمريكية وتدمرها... فيديو
دمرت طائرة دون طيار للقوات الخاصة التابعة للجيش الروسي "عثمان"، حاملة الجنود الأمريكية المدرعة "سترايكر" في اتجاه زابوروجيه بضربة مباشرة من مسيرة "لانسيت". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:20+0000
2023-08-19T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات كيف تتحرك حاملة الجند الأمريكية المدرعة "سترايكر" بسرعة، ونجاح مسيرة "لانسيت" في اللحاق بالحاملة الأمريكية المدرعة وتدميرها.وفي 17 أغسطس/ آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه صدت هجوما للعدو، وفقدت كييف ما يصل إلى 195 جنديا عسكريا، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبتي قتال مشاة، ومدفع أمريكي "إم-777".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تطارد مدرعة أمريكية وتدمرها... فيديو

10:20 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 19.08.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور"لانتسيت" روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Министерство обороны РФ
/
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دمرت طائرة دون طيار للقوات الخاصة التابعة للجيش الروسي "عثمان"، حاملة الجنود الأمريكية المدرعة "سترايكر" في اتجاه زابوروجيه بضربة مباشرة من مسيرة "لانسيت".
وتظهر اللقطات كيف تتحرك حاملة الجند الأمريكية المدرعة "سترايكر" بسرعة، ونجاح مسيرة "لانسيت" في اللحاق بالحاملة الأمريكية المدرعة وتدميرها.
وفي 17 أغسطس/ آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه صدت هجوما للعدو، وفقدت كييف ما يصل إلى 195 جنديا عسكريا، وأربع ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبتي قتال مشاة، ومدفع أمريكي "إم-777".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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