https://sputnikarabic.ae/20230819/مدرعة-بريطانية-تدخل-موسكو-كغنيمة-بعد-إرسال-لندن-لها-كمحررة-فيديو-1080241552.html
مدرعة بريطانية تدخل موسكو كغنيمة بعد إرسال لندن لها "كمحررة"... فيديو
مدرعة بريطانية تدخل موسكو كغنيمة بعد إرسال لندن لها "كمحررة"... فيديو
واظبت بريطانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة على دعم نظام كييف بكافة أنواع الأسلحة، بما في ذلك الآليات الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى مثل "ستورم... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T17:22+0000
2023-08-19T17:22+0000
2023-08-19T17:22+0000
رصد عسكري
روسيا
بريطانيا
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وفشلت الترسانة التي قدمتها لندن لأوكرانيا من إحداث أي فرق على خطوط الجبهة، فإما تم تدميرها أو إسقاطها أو حتى اغتنامها.وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد من داخل مركبة المشاة البريطانية "هاسكي"، التي اغتنمها الجيش الروسي في قرية نوفودونيتسكي في دونيتسك، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, بريطانيا
رصد عسكري, روسيا, بريطانيا
مدرعة بريطانية تدخل موسكو كغنيمة بعد إرسال لندن لها "كمحررة"... فيديو
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واظبت بريطانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة على دعم نظام كييف بكافة أنواع الأسلحة، بما في ذلك الآليات الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى مثل "ستورم شادو".
وفشلت الترسانة التي قدمتها لندن لأوكرانيا من إحداث أي فرق على خطوط الجبهة، فإما تم تدميرها أو إسقاطها أو حتى اغتنامها.
وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد من داخل مركبة المشاة البريطانية "هاسكي"، التي اغتنمها الجيش الروسي في قرية نوفودونيتسكي في دونيتسك، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو
.