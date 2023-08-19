عربي
https://sputnikarabic.ae/20230819/مسؤول-أوكراني-السويد-تتعهد-بتقديم-500-مليون-يورو-إلى-أوكرانيا-لإصلاح-البنية-التحتية-1080247318.html
مسؤول أوكراني: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية
مسؤول أوكراني: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، السبت، أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T23:46+0000
2023-08-19T23:46+0000
السويد
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نيكيفوروف: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات. إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التقى مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمس السبت، لمناقشة التعاون العسكري بين ستوكهولم وكييف.وتتلقى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط العام الماضي، دعما عسكريا وماليا وسياسيا من الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السويد, أخبار أوكرانيا, روسيا
السويد, أخبار أوكرانيا, روسيا

مسؤول أوكراني: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية

23:46 GMT 19.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، السبت، أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء النزاع.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيكيفوروف: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات. إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".
وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
مجلس الأمن الروسي: إما تدمير نظام كييف أو تمزيق الغرب وروسيا لبعضهما
16:33 GMT
يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التقى مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمس السبت، لمناقشة التعاون العسكري بين ستوكهولم وكييف.
وتتلقى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط العام الماضي، دعما عسكريا وماليا وسياسيا من الدول الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала