https://sputnikarabic.ae/20230819/مسؤول-أوكراني-السويد-تتعهد-بتقديم-500-مليون-يورو-إلى-أوكرانيا-لإصلاح-البنية-التحتية-1080247318.html

مسؤول أوكراني: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية

مسؤول أوكراني: السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، السبت، أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T23:46+0000

2023-08-19T23:46+0000

2023-08-19T23:46+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال نيكيفوروف: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات. إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التقى مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمس السبت، لمناقشة التعاون العسكري بين ستوكهولم وكييف.وتتلقى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط العام الماضي، دعما عسكريا وماليا وسياسيا من الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html

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