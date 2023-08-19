https://sputnikarabic.ae/20230819/مستشار-أردوغان-لا-يوجد-فتور-في-العلاقات-مع-موسكو-1080220277.html

مستشار أردوغان: لا يوجد فتور في العلاقات مع موسكو

مستشار أردوغان: لا يوجد فتور في العلاقات مع موسكو

أفاد كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي قليج، اليوم السبت، بأنه لا يوجد فتور في العلاقات بين أنقرة وموسكو، فالأطراف تتفاوض على صفقة الحبوب. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

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وبشأن احتمال فتور في العلاقات بين أنقرة وموسكو، قال تشاغطاي قليج: "ليس هناك فجوة باردة. نحن نعمل بنشاط على مستوى إدارات السياسة الخارجية، وعلى مستوى وكالات الاستخبارات، ونواصل المفاوضات بشأن صفقة الحبوب".وأشار إلى عدم وجود مشاكل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وقال في تصريحات لقناة "سي أن أن ترك"، حول موعد زيارة بوتين لتركيا: "في المحادثة الهاتفية الأخيرة، دعاه رئيسنا مجددًا، وفي الوقت الحالي، العمل على هذا مستمر، لكنكم تتفهمون أنه بسبب الوضع الذي تعيشه روسيا الآن، فإن المفاوضات بشأن الجدول الزمني لا تزال جارية".وكشفت صحيفة تركية، يوم الاثنين الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا في الأيام المقبلة.وقالت الصحيفة، نقلًا عن "مصدر مطلع"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.وفي وقت سابق، أكد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها، الشهر الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بحسب المصدر.

https://sputnikarabic.ae/20230818/صحيفة-الولايات-المتحدة-تحاول-إجبار-تركيا-على-عدم-مساعدة-روسيا-1080188582.html

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