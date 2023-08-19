https://sputnikarabic.ae/20230819/مصر-السيسي-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-35-شخصا-من-بينهم-الناشط-أحمد-دومة-1080225211.html
مصر... السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 35 شخصا من بينهم الناشط أحمد دومة
مصر... السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 35 شخصا من بينهم الناشط أحمد دومة
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:03+0000
2023-08-19T11:03+0000
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن 35 شخصا من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد سعد دومة.وكان السيسي قد أعرب، في أبريل/ نيسان 2022، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ورأي.وأفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية، بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر"، قائلا إن "الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية حينها، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20200205/السيسي-يعلق-على-الإفراج-عن-32-صيادا-مصريا-في-اليمن-1044437283.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر... السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 35 شخصا من بينهم الناشط أحمد دومة
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
وأفادت وسائل إعلام مصرية
، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن 35 شخصا من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد سعد دومة.
وكان السيسي قد أعرب، في أبريل/ نيسان 2022، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج
عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ورأي.
وأفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية، بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر"، قائلا إن "الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية حينها، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.