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https://sputnikarabic.ae/20230819/مصر-السيسي-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-35-شخصا-من-بينهم-الناشط-أحمد-دومة-1080225211.html
مصر... السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 35 شخصا من بينهم الناشط أحمد دومة
مصر... السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 35 شخصا من بينهم الناشط أحمد دومة
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:03+0000
2023-08-19T11:03+0000
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن 35 شخصا من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد سعد دومة.وكان السيسي قد أعرب، في أبريل/ نيسان 2022، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ورأي.وأفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية، بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر"، قائلا إن "الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية حينها، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20200205/السيسي-يعلق-على-الإفراج-عن-32-صيادا-مصريا-في-اليمن-1044437283.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر... السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 35 شخصا من بينهم الناشط أحمد دومة

11:03 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن 35 شخصا من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد سعد دومة.
وكان السيسي قد أعرب، في أبريل/ نيسان 2022، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ورأي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2020
السيسي يعلق على الإفراج عن 32 صيادا مصريا في اليمن
5 فبراير 2020, 08:08 GMT
وأفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية، بأن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر"، قائلا إن "الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية حينها، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية، والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
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