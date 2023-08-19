https://sputnikarabic.ae/20230819/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1080231622.html
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل مستوطنين اثنين جراء إصابتهما بجروح بالغة إثر إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T13:34+0000
2023-08-19T13:34+0000
2023-08-19T13:34+0000
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وقالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف)، إن "رجلين يبلغان من العمر 60 و30 عاما توفيا متأثرين بجراحهما جراء تعرضهما لإطلاق النار داخل مغسلة في حوارة".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للتقارير الأولية، يدور الحديث عن شبهة لارتكاب عملية إطلاق نار تخريبية استهدفت عددا من المواطنين الإسرائيليين في منطقة حوارة".ولفت الجيش في بيانه إلى أن العملية "أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن قواته باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة، بحسب البيان.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمات لمدن وقرى المنطقة بحثا عن "مطلوبين" تتخللها عمليات اغتيال لناشطين، فيما يقوم الفلسطينيون بين الحين والآخر بالرد بعمليات فردية تشمل إطلاق نار وعمليات دهس وطعن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل مستوطنين اثنين جراء إصابتهما بجروح بالغة إثر إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.
وقالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف)، إن "رجلين يبلغان من العمر 60 و30 عاما توفيا متأثرين بجراحهما جراء تعرضهما لإطلاق النار داخل مغسلة في حوارة".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للتقارير الأولية، يدور الحديث عن شبهة لارتكاب عملية إطلاق نار تخريبية استهدفت عددا من المواطنين الإسرائيليين في منطقة حوارة".
ولفت الجيش في بيانه إلى أن العملية "أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن قواته باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة، بحسب البيان.
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمات لمدن وقرى المنطقة بحثا عن "مطلوبين" تتخللها عمليات اغتيال لناشطين، فيما يقوم الفلسطينيون بين الحين والآخر بالرد بعمليات فردية تشمل إطلاق نار وعمليات دهس وطعن.