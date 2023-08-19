https://sputnikarabic.ae/20230819/موسكو-تدعو-واشنطن-لسلوك-الطرق-الرسمية-للحوار-بشأن-تبادل-السجناء---عاجل-1080216362.html

موسكو تنفي مزاعم أمريكية حول وجود صفقة جديدة لتبادل السجناء

موسكو تنفي مزاعم أمريكية حول وجود صفقة جديدة لتبادل السجناء

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتباع الطرق والقنوات الرسمية للحوار بشأن مسألة تبادل السجناء بين البلدين، مشيرة إلى أن... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T07:23+0000

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك": "مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية".وأضافت: "هذا يحدث فقط لأسباب سياسية داخلية في واشنطن".وتابعت: "على ما يبدو، بالنسبة للإدارة الأمريكية، المهم ليس مصير هؤلاء الأشخاص، ولكن الأهم هو كسب نقاط سياسية".وطالبت زاخاروفا الجانب الأمريكي بالتركيز على الحوار المهني الرسمي، من خلال القناة الرسمية التي حددها رئيسا روسيا والولايات المتحدة في عام 2021.وأكدت أنه "بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة، حدث بالفعل سابقًا تبادلات للسجناء بين الجانبين".يذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان غيرشكوفيتش (صحفي)، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.

https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html

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