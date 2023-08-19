https://sputnikarabic.ae/20230819/نائبة-في-الكونغرس-مساعدة-أوكرانيا-عار-رهيب-للولايات-المتحدة-1080214993.html
نائبة في "الكونغرس": مساعدة أوكرانيا عار رهيب للولايات المتحدة
نائبة في "الكونغرس": مساعدة أوكرانيا عار رهيب للولايات المتحدة
كتبت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة ترسل الأموال إلى أوكرانيا بدلًا من مساعدة الأمريكيين. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T06:48+0000
2023-08-19T06:48+0000
2023-08-19T06:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت على صفحتها في الشبكة الاجتماعية "إكس": "منذ العام الماضي، زاد عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم بنسبة 11% أصبح 600 ألف أمريكي بلا مأوى".وتابعت: "ويريد جو بايدن تخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا و750 مليون دولار لبناء مساكن للمهاجرين غير الشرعيين. "بيدنوميكس" هي عار رهيب!، بلدنا فقير".وقالت مارجوري تايلور غرين، يوم أمس الحمعة، إن "إرسال طائرات "إف - 16" الأمريكية إلى كييف يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة".وأضافت: "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/بلينكن-يدعو-الكونغرس-إلى-تخصيص-24-مليار-دولار-لأوكرانيا-سريعا--1080117470.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائبة في "الكونغرس": مساعدة أوكرانيا عار رهيب للولايات المتحدة
06:48 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
كتبت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة ترسل الأموال إلى أوكرانيا بدلًا من مساعدة الأمريكيين.
وقالت على صفحتها في الشبكة الاجتماعية "إكس":
"منذ العام الماضي، زاد عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم بنسبة 11% أصبح 600 ألف أمريكي بلا مأوى".
وتابعت: "ويريد جو بايدن تخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا و750 مليون دولار لبناء مساكن للمهاجرين غير الشرعيين. "بيدنوميكس" هي عار رهيب!، بلدنا فقير".
وقالت مارجوري تايلور غرين، يوم أمس الحمعة، إن "إرسال طائرات "إف - 16" الأمريكية إلى كييف يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة".
وأضافت: "جو بايدن يعمل لأوكرانيا، ويضع أمريكا في المرتبة الأخيرة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.