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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230819/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-على-مطار-عسكري--عاجل-1080223872.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري
أفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود الروسية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:17+0000
2023-08-19T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".وبحسب وزارة الدفاع، تم اكتشاف الطائرة في نقطة المراقبة الخارجية للمطار، وتم إطلاق النار عليها من أسلحة خفيفة وإسقاطها.وأضافت: "نتيجة الهجوم الإرهابي على أرض المطار، اندلع حريق في ساحة انتظار الطائرات، وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها".وأشارت إلى أن طائرة واحدة تضررت ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر--عاجل-1080222106.html
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الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري

10:17 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 19.08.2023)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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أفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".
وبحسب وزارة الدفاع، تم اكتشاف الطائرة في نقطة المراقبة الخارجية للمطار، وتم إطلاق النار عليها من أسلحة خفيفة وإسقاطها.
وأضافت: "نتيجة الهجوم الإرهابي على أرض المطار، اندلع حريق في ساحة انتظار الطائرات، وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها".
إحباط هجوم أوكاترني تم بزوارق عن طريق نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر... فيديو
09:28 GMT
وأشارت إلى أن طائرة واحدة تضررت ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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