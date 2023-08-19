https://sputnikarabic.ae/20230819/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-على-مطار-عسكري--عاجل-1080223872.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري
أفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود الروسية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:17+0000
2023-08-19T10:17+0000
2023-08-19T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".وبحسب وزارة الدفاع، تم اكتشاف الطائرة في نقطة المراقبة الخارجية للمطار، وتم إطلاق النار عليها من أسلحة خفيفة وإسقاطها.وأضافت: "نتيجة الهجوم الإرهابي على أرض المطار، اندلع حريق في ساحة انتظار الطائرات، وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها".وأشارت إلى أن طائرة واحدة تضررت ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر--عاجل-1080222106.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري
10:17 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
أفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".
وبحسب وزارة الدفاع، تم اكتشاف الطائرة في نقطة المراقبة الخارجية للمطار، وتم إطلاق النار عليها من أسلحة خفيفة وإسقاطها.
وأضافت: "نتيجة الهجوم الإرهابي على أرض المطار، اندلع حريق في ساحة انتظار الطائرات، وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها".
وأشارت إلى أن طائرة واحدة تضررت ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي.