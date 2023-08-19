https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-الأمن-الإيراني-التخطيط-لهجوم-شيراز-تم-في-إحدى-دول-المنطقة-1080229022.html

وزير الأمن الإيراني: التخطيط لهجوم شيراز تم في إحدى دول المنطقة

وزير الأمن الإيراني: التخطيط لهجوم شيراز تم في إحدى دول المنطقة

أكد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم السبت، أن "جميع المتورطين في هجوم مرقد "شاه جراغ" في مدینة شیراز جنوبي البلاد، قد تم اعتقالهم باعتقال آخر مشتبه به... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T12:25+0000

2023-08-19T12:25+0000

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وقال خطيب إن "عملية الهجوم على مرقد "شاه جراغ" تم التخطيط لها في إحدى دول المنطقة"، مؤكدا أنه "تم التنسيق للذهاب إلى البلد الذي يكون فيه الإرهابي مواطنًا ومناقشة الأمر معهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن "الدولة التي تم تنسيق العمل الإرهابي منها هي إحدى دول المنطقة"، مذكّرا أنه سيتم توفير المعلومات في الوقت المناسب في هذا الصدد.يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني، في مدينة شيراز الإيرانية، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت اعتقال و إعدام 196 إرهابيا تكفيريا، في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على المرقد، مشيرة أن العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة على صلة مباشرة بقادة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضحت الوزارة الإيرانية، في بيان لها، أن "عملاء الإرهاب التكفيري خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في الأماكن المقدسة وغيرها من أماكن تجمع رجال الدين في البلاد، وأن اقتدار الأجهزة الأمنية منع تنفیذ هذه العمليات الإرهابية، دفعتهم إلى تغيير استراتيجيتهم وإرسال إرهابيين غير إيرانيين".

https://sputnikarabic.ae/20230815/الحرس-الثوري-الإيراني-يتهم-إسرائيل-بـالارتباط-بمنفذ-الهجوم-على-مرقد-ديني-في-شيراز-1080098822.html

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