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https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-لا-حديث-عن-إنشاء-قاعدة-عسكرية-روسية-في-البلاد-1080213965.html
وزير دفاع بوركينا فاسو: لا حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد
وزير دفاع بوركينا فاسو: لا حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد
صرّح وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T05:59+0000
2023-08-19T05:59+0000
روسيا
العالم
بوركينا فاسو
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وقال قاسوم كوليبالي، ردا على سؤال بشأن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو: "الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا اعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة (الإرهاب)، نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا".وأشار إلى أن بلاده يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا من أجلنا.وقال: "نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة حتى نتمكن بنفسنا من خوض القتال".وتحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في "المتطوعين للدفاع عن الوطن". إنه يعني تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين.وأضاف كوليبالي: "هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا. ونحن الآن نطبقه ونحسنه، ونطور معايير قانونية للتأكد من أن هؤلاء الناس يعرفون كيفية التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان".وأجاب كاسوم كوليبالي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال يتعلق بخطط بوركينا فاسو لشراء أسلحة من روسيا، قائلًا: "لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد".وأضاف: "سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة".وقال: "بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل".
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روسيا, العالم, بوركينا فاسو
روسيا, العالم, بوركينا فاسو

وزير دفاع بوركينا فاسو: لا حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد

05:59 GMT 19.08.2023
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© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL
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صرّح وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو.
وقال قاسوم كوليبالي، ردا على سؤال بشأن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو: "الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا اعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة (الإرهاب)، نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا".
وأشار إلى أن بلاده يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا من أجلنا.
وقال: "نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة حتى نتمكن بنفسنا من خوض القتال".
وتحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في "المتطوعين للدفاع عن الوطن". إنه يعني تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين.
وأضاف كوليبالي: "هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا. ونحن الآن نطبقه ونحسنه، ونطور معايير قانونية للتأكد من أن هؤلاء الناس يعرفون كيفية التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان".
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وأجاب كاسوم كوليبالي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال يتعلق بخطط بوركينا فاسو لشراء أسلحة من روسيا، قائلًا: "لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد".
وأضاف: "سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة".
وقال: "بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل".
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