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https://sputnikarabic.ae/20230820/أوكرانيا-تبعث-برسالة-تهديد-لتل-أبيب-بشأن-اللاجئين-الأوكرانيين-في-إسرائيل-1080264258.html
أوكرانيا تبعث برسالة "تهديد" لتل أبيب بشأن اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل
أوكرانيا تبعث برسالة "تهديد" لتل أبيب بشأن اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا قد هددت إسرائيل بعدم ترحيل الأوكرانيين من بلادها، وفي حال القيام بذلك فسيتم منع الإسرائيليين من دخول... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T14:56+0000
2023-08-20T14:56+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "أوكرانيا أرسلت رسالة تهديد قوية إلى إسرائيل، مفادها ضرورة توقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيها، وإلا فإنه سيتم منع الإسرائيليين من دخول "أومان"، هذا العام".وذكرت الصحيفة أن "الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، قد بعث بهذه الرسالة إلى مواطني أوكرانيا"، وذلك حسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك.وأوضح كورنيتشوك أن "بلاده تستقبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة "أومان" كل عام، في ظل وجود مخاطر أمنية عالية وجهود لوجستية ضخمة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تسيئ معاملة اللاجئين الأوكرانيين في بلادها".ويشار إلى أن عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين، خاصة من "الحسيديم"، يحجون إلى "أومان" الواقعة وسط أوكرانيا، من جميع أنحاء العالم من أجل زيارة ضريح الحاخام ناخمان، مؤسس الحركة "الحسيدية" بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، والتي تحل غالبا، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.سبق في 11 من الشهر الجاري، أن وجّه السفير الأوكراني لدى تل أبيب، انتقادا كبيرا للحكومة الإسرائيلية بعد إعلانها وقف المساعدات الطبية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وهو ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، معربا عن خيبة أمله الكبيرة وقلقه من القرار الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.وطالب السفير الأوكراني لدى تل أبيب، وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالتراجع عن قرار بلاده بهدف توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين الموجودين في إسرائيل، بحسب الصحيفة.وفي السياق ذاته، أفاد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، بأن "دعم أوكرانيا للقرارات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة يؤثر على دعم إسرائيل، وأن أوكرانيا تدعم هذه القرارات في 90% من الحالات".ودعمت إسرائيل الإجراءات المؤيدة لأوكرانيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار غير ملزم في الذكرى الأولى للأزمة، يدعو روسيا إلى "إنهاء الأعمال العدائية" في أوكرانيا وسحب قواتها.وعلى الرغم من طلبات متكررة من أوكرانيا، إلا أن إسرائيل توقفت عن تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يختلف عن حلفائها الغربيين، وأثناء تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، تمسكت إسرائيل بسياسة عدم تقديم المساعدة العسكرية، إلا أن إسرائيل تعمل مع الأوكرانيين على نظام إنذار صاروخي، استنادا إلى خبرتها في مجال الهجمات الصاروخية على مدى سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تقرر-استدعاء-السفير-الأوكراني-لجلسة-توبيخ-1078486026.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, الأخبار

أوكرانيا تبعث برسالة "تهديد" لتل أبيب بشأن اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل

14:56 GMT 20.08.2023
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© flickr.com / Izhar Laufer
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا قد هددت إسرائيل بعدم ترحيل الأوكرانيين من بلادها، وفي حال القيام بذلك فسيتم منع الإسرائيليين من دخول "أومان" في كييف.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "أوكرانيا أرسلت رسالة تهديد قوية إلى إسرائيل، مفادها ضرورة توقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيها، وإلا فإنه سيتم منع الإسرائيليين من دخول "أومان"، هذا العام".
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وذكرت الصحيفة أن "الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، قد بعث بهذه الرسالة إلى مواطني أوكرانيا"، وذلك حسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك.
وأوضح كورنيتشوك أن "بلاده تستقبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة "أومان" كل عام، في ظل وجود مخاطر أمنية عالية وجهود لوجستية ضخمة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تسيئ معاملة اللاجئين الأوكرانيين في بلادها".
ويشار إلى أن عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين، خاصة من "الحسيديم"، يحجون إلى "أومان" الواقعة وسط أوكرانيا، من جميع أنحاء العالم من أجل زيارة ضريح الحاخام ناخمان، مؤسس الحركة "الحسيدية" بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، والتي تحل غالبا، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.
سبق في 11 من الشهر الجاري، أن وجّه السفير الأوكراني لدى تل أبيب، انتقادا كبيرا للحكومة الإسرائيلية بعد إعلانها وقف المساعدات الطبية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وهو ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، معربا عن خيبة أمله الكبيرة وقلقه من القرار الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.
وطالب السفير الأوكراني لدى تل أبيب، وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالتراجع عن قرار بلاده بهدف توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين الموجودين في إسرائيل، بحسب الصحيفة.
وفي السياق ذاته، أفاد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، بأن "دعم أوكرانيا للقرارات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة يؤثر على دعم إسرائيل، وأن أوكرانيا تدعم هذه القرارات في 90% من الحالات".
ودعمت إسرائيل الإجراءات المؤيدة لأوكرانيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار غير ملزم في الذكرى الأولى للأزمة، يدعو روسيا إلى "إنهاء الأعمال العدائية" في أوكرانيا وسحب قواتها.
وعلى الرغم من طلبات متكررة من أوكرانيا، إلا أن إسرائيل توقفت عن تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يختلف عن حلفائها الغربيين، وأثناء تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، تمسكت إسرائيل بسياسة عدم تقديم المساعدة العسكرية، إلا أن إسرائيل تعمل مع الأوكرانيين على نظام إنذار صاروخي، استنادا إلى خبرتها في مجال الهجمات الصاروخية على مدى سنوات.
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