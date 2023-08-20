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https://sputnikarabic.ae/20230820/أوكرانيا-تقر-بظهور-مقاتلات-إف-16-على-أراضيها-1080256449.html
أوكرانيا تقر بظهور مقاتلات "إف 16" على أراضيها
أوكرانيا تقر بظهور مقاتلات "إف 16" على أراضيها
كشف قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، أن المقاتلة الأمريكية من طراز "إف 16" قد ظهرت سابقًا في أوكرانيا وهبطت عدة مرات في مطارات... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:00+0000
2023-08-20T11:00+0000
العالم
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ونقلت النسخة الأوكرانية تصريحات أوليشوك، الذي قال: "كانت الطائرة الأمريكية من طراز "إف 16" في مطارات أوكرانيا وأجرينا تدريبات مشتركة مع طياريها".وأضاف قائلا: "لدينا خبرة في تشغيل طائرة "إف 16" والعمل جارٍ بالفعل على إعداد المدارج الأوكرانية، ولا سيما إعادة بناء البنية التحتية للمطارات وتغطية المدارج ويتم بناء الهياكل الوقائية.وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تدريب طياريها على تشغيل مقاتلات من طراز "إف-16" قد بدأ بالفعل، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل.وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن "6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يُعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين".وأضاف: "لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".وأكد أنه "واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستخدم مقاتلات إف-16، ولكن متى بالضبط، لا توجد إجابة".ورفض وزير الدفاع الأوكراني تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وموعد التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20230820/أوكرانيا-تدريب-الجيش-على-مقاتلات-إف-16-بدأ-بالفعل-1080249375.html
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أوكرانيا تقر بظهور مقاتلات "إف 16" على أراضيها

11:00 GMT 20.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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كشف قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، أن المقاتلة الأمريكية من طراز "إف 16" قد ظهرت سابقًا في أوكرانيا وهبطت عدة مرات في مطارات أوكرانيا، والآن تقوم السلطات بإعداد المدارج لها.
ونقلت النسخة الأوكرانية تصريحات أوليشوك، الذي قال: "كانت الطائرة الأمريكية من طراز "إف 16" في مطارات أوكرانيا وأجرينا تدريبات مشتركة مع طياريها".
وأضاف قائلا: "لدينا خبرة في تشغيل طائرة "إف 16" والعمل جارٍ بالفعل على إعداد المدارج الأوكرانية، ولا سيما إعادة بناء البنية التحتية للمطارات وتغطية المدارج ويتم بناء الهياكل الوقائية.
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا: تدريب الجيش على مقاتلات "إف-16" بدأ بالفعل
06:19 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تدريب طياريها على تشغيل مقاتلات من طراز "إف-16" قد بدأ بالفعل، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن "6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يُعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين".
وأضاف: "لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".
وأكد أنه "واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستخدم مقاتلات إف-16، ولكن متى بالضبط، لا توجد إجابة".
ورفض وزير الدفاع الأوكراني تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وموعد التدريبات.
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