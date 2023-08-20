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https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يطعن-بولندا-في-ظهرها-بسبب-أوكرانيا-1080250732.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يطعن بولندا في ظهرها بسبب أوكرانيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يطعن بولندا في ظهرها بسبب أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية عن إمكانية بعض الدول الأوروبية فرض عقوبات على بولندا، في حال لم ترفع الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية بعد 15 ستمبر/ أيلول... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T07:41+0000
2023-08-20T07:42+0000
العالم
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وذكرت وكالة "RMF" البولندية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "هناك مخاوف من الإجراءات الانتقامية في التجارة، والتي يمكن أن تتخذها دول فردية في الاتحاد الأوروبي". وفقًا للوكالة، هناك نحو 20 دولة تدعم تمديد الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.وأعلنت السلطات البولندية أنه إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على استيراد محاصيل الحبوب الأوكرانية، فإن وارسو ستفرض قيودًا أحادية الجانب، الأمر الذي سيكون انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي وسيؤدي إلى فرض عقوبات على بولندا.وناقشت الحكومة البولندية الإجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة، في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230415/بولندا-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-1075951848.html
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العالم
العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يطعن بولندا في ظهرها بسبب أوكرانيا

07:41 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 07:42 GMT 20.08.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصوروارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشفت وسائل إعلام غربية عن إمكانية بعض الدول الأوروبية فرض عقوبات على بولندا، في حال لم ترفع الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية بعد 15 ستمبر/ أيلول المقبل.
وذكرت وكالة "RMF" البولندية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "هناك مخاوف من الإجراءات الانتقامية في التجارة، والتي يمكن أن تتخذها دول فردية في الاتحاد الأوروبي".
وفقًا للوكالة، هناك نحو 20 دولة تدعم تمديد الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
15 أبريل, 14:03 GMT
وأعلنت السلطات البولندية أنه إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على استيراد محاصيل الحبوب الأوكرانية، فإن وارسو ستفرض قيودًا أحادية الجانب، الأمر الذي سيكون انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي وسيؤدي إلى فرض عقوبات على بولندا.
وناقشت الحكومة البولندية الإجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة، في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
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