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https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلام-وفد-إيكواس-يلتقي-محمد-بازوم-في-النيجر-صورة-1080249212.html
إعلام: وفد "إيكواس" يلتقي محمد بازوم في النيجر... صورة
إعلام: وفد "إيكواس" يلتقي محمد بازوم في النيجر... صورة
أفادت وسائل إعلام أن وفد التحالف الإقليمي "إيكواس" التقى برئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، أمس السبت، وسعوا خلال اللقاء إلى إيجاد حل سلمي وليس عسكري لمشاكل... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T06:16+0000
2023-08-20T06:16+0000
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ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) صورة من لقاء وفد "إيكواس" بالرئيس محمد بازوم.وأشار المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن وفد "إيكواس" التقى ببازوم بعدما التقوا بقائد المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني.وصرح مصدر مقرب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لوكالة "فرانس برس"، أن بازوم "في حالة معنوية جيدة"، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال، والكهرباء ما زالت مقطوعة.كما نشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، فيديو من وصول وفد "إيكواس"، إلى نيامي في النيجر، أمس السبت، ومواصلة الحوار مع قادة المجلس العسكري في النيجر.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت، أمس السبت، عن مصادر مقربة من التحالف الإقليمي "إيكواس"، والرئيس المخلوع محمد بازوم، أن "وفدا من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى النيجر".وقالت وكالة "فرانس برس": "وفد من دول غرب أفريقيا وصل إلى نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى".وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، إن "المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد".وفي ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.يشار إلى أن النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، وظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل، كما أنها تمتلك احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/المجلس-الانتقالي-في-النيجر-مستعدون-لمواجهة-أي-تدخل-عسكري-من-قبل-إيكواس-1080227888.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, إيكواس, الأخبار

إعلام: وفد "إيكواس" يلتقي محمد بازوم في النيجر... صورة

06:16 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOرئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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أفادت وسائل إعلام أن وفد التحالف الإقليمي "إيكواس" التقى برئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، أمس السبت، وسعوا خلال اللقاء إلى إيجاد حل سلمي وليس عسكري لمشاكل البلاد، بعد اندلاع انقلاب عسكري في النيجر.
ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) صورة من لقاء وفد "إيكواس" بالرئيس محمد بازوم.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن وفد "إيكواس" التقى ببازوم بعدما التقوا بقائد المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني.
وصرح مصدر مقرب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لوكالة "فرانس برس"، أن بازوم "في حالة معنوية جيدة"، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال، والكهرباء ما زالت مقطوعة.
كما نشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، فيديو من وصول وفد "إيكواس"، إلى نيامي في النيجر، أمس السبت، ومواصلة الحوار مع قادة المجلس العسكري في النيجر.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت، أمس السبت، عن مصادر مقربة من التحالف الإقليمي "إيكواس"، والرئيس المخلوع محمد بازوم، أن "وفدا من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى النيجر".
وقالت وكالة "فرانس برس": "وفد من دول غرب أفريقيا وصل إلى نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
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أمس, 11:54 GMT
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، إن "المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد".
وفي ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
يشار إلى أن النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، وظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل، كما أنها تمتلك احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
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