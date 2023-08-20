https://sputnikarabic.ae/20230820/إعلام--الغرب-يحضر-لاتفاقيات-سلام-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-بما-لا-يتناسب-مع-كييف-وموسكو-1080248897.html
إعلام : الغرب يحضر لاتفاقيات سلام لإنهاء الصراع الأوكراني بما لا يتناسب مع كييف وموسكو
إعلام : الغرب يحضر لاتفاقيات سلام لإنهاء الصراع الأوكراني بما لا يتناسب مع كييف وموسكو
كشفت صحيفة أمريكية في تقريرها عن مساعٍ وخيارات نشطة تعمل عليها دول غربية عدة للوصول إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T05:47+0000
2023-08-20T05:47+0000
2023-08-20T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "بعض المسؤولين الغربيين يطورون صفقات كبيرة لإنهاء الحرب، لكنها لا تتطابق مع أهداف كل من كييف وموسكو".وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن الهدف الرئيسي لأوكرانيا هو "استعادة وحدة أراضيها"، وهو ما يعد احتمالا بعيد المنال بسبب الدعم المحدود للحلفاء الرئيسيين لها، الذين يخشون "التكاليف والمخاطر" غير الضرورية. ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أن "أبرز الحلفاء الغربيين الذي يعارضون أهداف كييف بإعادة أراضيها هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230819/الاتحاد-الأوروبي-نريد-الوصول-إلى-مفاوضات-سلام-بشأن-أوكرانيا-1080225325.html
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العالم
إعلام : الغرب يحضر لاتفاقيات سلام لإنهاء الصراع الأوكراني بما لا يتناسب مع كييف وموسكو
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كشفت صحيفة أمريكية في تقريرها عن مساعٍ وخيارات نشطة تعمل عليها دول غربية عدة للوصول إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني.
وذكرت
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "بعض المسؤولين الغربيين يطورون صفقات كبيرة لإنهاء الحرب، لكنها لا تتطابق مع أهداف كل من كييف وموسكو".
وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن الهدف الرئيسي لأوكرانيا هو "استعادة وحدة أراضيها"، وهو ما يعد احتمالا بعيد المنال بسبب الدعم المحدود للحلفاء الرئيسيين لها، الذين يخشون "التكاليف والمخاطر" غير الضرورية.
ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أن "أبرز الحلفاء الغربيين الذي يعارضون أهداف كييف بإعادة أراضيها هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا".