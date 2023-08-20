https://sputnikarabic.ae/20230820/إليان-مسعد-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-الظالمة-جزء-من-مجاعة-شعبنا-1080257239.html
إليان مسعد لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية الظالمة جزء من مجاعة شعبنا
إليان مسعد لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية الظالمة جزء من مجاعة شعبنا
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: أزمة غذائية تهدد مستقبل الأطفال السوريين، انضمام نيمار إلى الهلال السعودي، اعتصامات في بيروت... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:32+0000
2023-08-20T11:32+0000
2023-08-20T11:32+0000
راديو
صدى الحياة
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إليان مسعد لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية الظالمة جزء من مجاعة شعبنا
إليان مسعد لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية الظالمة جزء من مجاعة شعبنا
لا رابح في الحربلا تخلف الحروب غير الدّمار، ولا يوجد رابح في الحرب فحتى المنتصر فيها خاسر. فاليوم، تعاني الكثير من العائلات السورية من النقص الحاد في التغذية، نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، وأدت إلى فرض حصار اقتصادي وحزمة من العقوبات الأمريكية التي تحمّل تبعاتها المواطن السوري.600 ألف طفل سوري مصاب بالتقزموالأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من هذه الأوضاع، الذين بلغت نسبة المصابين منهم بسوء التغذية أكثر من 48%، و600 ألف طفل منهم تحت سن الخامسة مصاب بالتقزّم، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة.وحول الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة الاجتماعية ومن وراءها، يقول الدكتور إليان مسعد، طبيب الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وأمين عام الجبهة الديمقراطية العلمانية في سوريا لبرنامج "صدى الحياة":وأشار أمين عام الجبهة الديمقراطية العلمانية في سوريا، إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
إليان مسعد لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية الظالمة جزء من مجاعة شعبنا
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: أزمة غذائية تهدد مستقبل الأطفال السوريين، انضمام نيمار إلى الهلال السعودي، اعتصامات في بيروت ضد المثلية الجنسية، إدانة ممرضة بريطانية بقتل 7 أطفال حديثي الولادة، أطعمة يجب تجنب تناولها على الريق لحماية الأسنان.
لا تخلف الحروب غير الدّمار، ولا يوجد رابح في الحرب فحتى المنتصر فيها خاسر. فاليوم، تعاني الكثير من العائلات السورية من النقص الحاد في التغذية، نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، وأدت إلى فرض حصار اقتصادي وحزمة من العقوبات الأمريكية التي تحمّل تبعاتها المواطن السوري.
600 ألف طفل سوري مصاب بالتقزم
والأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من هذه الأوضاع، الذين بلغت نسبة المصابين منهم بسوء التغذية أكثر من 48%، و600 ألف طفل منهم تحت سن الخامسة مصاب بالتقزّم، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة.
وحول الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة الاجتماعية ومن وراءها، يقول الدكتور إليان مسعد، طبيب الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وأمين عام الجبهة الديمقراطية العلمانية في سوريا لبرنامج "صدى الحياة":
"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بالمجتمع الدولي من الأجهزة المساعدة، اليونيسيف ومنظمة الغذاء العالمي، كونها تقدم أموالا لها ولكنها تتحكم بالقرارات وهي نوع من أنواع الضغط لإخضاع السوريين، والحصار الأمريكي والعقوبات لعبت دورا هائلا دون أي فائدة سياسية، وأؤكد أنها لم تزحزح الدولة السورية قيد أنملة عن موقفها".
وأشار أمين عام الجبهة الديمقراطية العلمانية في سوريا، إلى أن
قانون قيصر قانون مجرم مثل ذلك الذي قاموا به في العراق والمواطن السوري تضرر كثيرا منه، لقد تم معاقبتنا كلنا وهذه العقوبات الأمريكية الظالمة جزء من مجاعة الشعب السوري.
التفاصيل في الملف الصوتي...