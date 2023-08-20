https://sputnikarabic.ae/20230820/الآلاف-من-شباب-النيجر-يرغبون-بالتطوع-لدعم-الجيش-في-حال-التدخل-العسكري-فيديو-1080257928.html

الآلاف من شباب النيجر يرغبون بالتطوع لدعم الجيش في حال التدخل العسكري... فيديو

الآلاف من شباب النيجر يرغبون بالتطوع لدعم الجيش في حال التدخل العسكري... فيديو

تجمع آلاف من شباب النيجر أمام الاستاد الرئيسي فى العاصمة نيامي، استجابة لنداء لدعم الحكام العسكريين والدفاع عن البلاد. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T11:47+0000

2023-08-20T11:47+0000

2023-08-20T11:47+0000

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ونقلت صحيفة "غانا ويب"، عن منظم هذه المبادرة التي شاركت فيها مجموعة من السكان المحليين، أمس السبت، قوله إن "الجيش لم يشارك فيها، وإن كان على علم بهذه المبادرة، وسط تهديدات بحدوث تدخل خارجي".وتهدف المبادرة إلى دعوة المتطوعين لتسجيل أسمائهم من مختلف أنحاء البلاد للدفاع عن البلاد.واليوم الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مئات الآلاف من الأشخاص احتشدوا في ساحة كونسرتايون في العاصمة نيامي اليوم بدعوة من أكبر منظمة مجتمع في البلاد، وهي حركة النهوض بالوعي الوطني".ورحّب بيان الحركة بالمشاركة الواسعة للمواطنين، مشيرًا إلى أن "تجمع اليوم هو دليل على التزامكم بإنقاذ الوطن من التحديات التي تواجهه، بينها فرنسا التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد".كما ندد البيان بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، واصفا إياها بـ"ذراع القوى الإمبريالية التي تعمل ضد مصالح الشعب النيجري".

https://sputnikarabic.ae/20230820/مسؤول-اجتماع-المجلس-العسكري-في-النيجر-ووفد-إيكواس-لم-يسفر-عن-نتائج-1080255301.html

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