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https://sputnikarabic.ae/20230820/الآلاف-من-شباب-النيجر-يرغبون-بالتطوع-لدعم-الجيش-في-حال-التدخل-العسكري-فيديو-1080257928.html
الآلاف من شباب النيجر يرغبون بالتطوع لدعم الجيش في حال التدخل العسكري... فيديو
الآلاف من شباب النيجر يرغبون بالتطوع لدعم الجيش في حال التدخل العسكري... فيديو
تجمع آلاف من شباب النيجر أمام الاستاد الرئيسي فى العاصمة نيامي، استجابة لنداء لدعم الحكام العسكريين والدفاع عن البلاد. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:47+0000
2023-08-20T11:47+0000
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ونقلت صحيفة "غانا ويب"، عن منظم هذه المبادرة التي شاركت فيها مجموعة من السكان المحليين، أمس السبت، قوله إن "الجيش لم يشارك فيها، وإن كان على علم بهذه المبادرة، وسط تهديدات بحدوث تدخل خارجي".وتهدف المبادرة إلى دعوة المتطوعين لتسجيل أسمائهم من مختلف أنحاء البلاد للدفاع عن البلاد.واليوم الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مئات الآلاف من الأشخاص احتشدوا في ساحة كونسرتايون في العاصمة نيامي اليوم بدعوة من أكبر منظمة مجتمع في البلاد، وهي حركة النهوض بالوعي الوطني".ورحّب بيان الحركة بالمشاركة الواسعة للمواطنين، مشيرًا إلى أن "تجمع اليوم هو دليل على التزامكم بإنقاذ الوطن من التحديات التي تواجهه، بينها فرنسا التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد".كما ندد البيان بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، واصفا إياها بـ"ذراع القوى الإمبريالية التي تعمل ضد مصالح الشعب النيجري".
https://sputnikarabic.ae/20230820/مسؤول-اجتماع-المجلس-العسكري-في-النيجر-ووفد-إيكواس-لم-يسفر-عن-نتائج-1080255301.html
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النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيكواس
النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيكواس

الآلاف من شباب النيجر يرغبون بالتطوع لدعم الجيش في حال التدخل العسكري... فيديو

11:47 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunisجنود جيش النيجر
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunis
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تجمع آلاف من شباب النيجر أمام الاستاد الرئيسي فى العاصمة نيامي، استجابة لنداء لدعم الحكام العسكريين والدفاع عن البلاد.
ونقلت صحيفة "غانا ويب"، عن منظم هذه المبادرة التي شاركت فيها مجموعة من السكان المحليين، أمس السبت، قوله إن "الجيش لم يشارك فيها، وإن كان على علم بهذه المبادرة، وسط تهديدات بحدوث تدخل خارجي".
وتهدف المبادرة إلى دعوة المتطوعين لتسجيل أسمائهم من مختلف أنحاء البلاد للدفاع عن البلاد.
واليوم الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مئات الآلاف من الأشخاص احتشدوا في ساحة كونسرتايون في العاصمة نيامي اليوم بدعوة من أكبر منظمة مجتمع في البلاد، وهي حركة النهوض بالوعي الوطني".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
مسؤول: اجتماع المجلس العسكري في النيجر ووفد "إيكواس" لم يسفر عن نتائج
10:43 GMT
ورحّب بيان الحركة بالمشاركة الواسعة للمواطنين، مشيرًا إلى أن "تجمع اليوم هو دليل على التزامكم بإنقاذ الوطن من التحديات التي تواجهه، بينها فرنسا التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد".
كما ندد البيان بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، واصفا إياها بـ"ذراع القوى الإمبريالية التي تعمل ضد مصالح الشعب النيجري".
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