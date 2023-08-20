https://sputnikarabic.ae/20230820/الأمطار-الغزيرة-تخلف-27-قتيلا-وأكثر-من-70-ألف-متأثر-في-النيجر-1080247425.html
الأمطار الغزيرة تخلف 27 قتيلا وأكثر من 70 ألف متأثر في النيجر
الأمطار الغزيرة تخلف 27 قتيلا وأكثر من 70 ألف متأثر في النيجر
أعلنت وزارة العمل الإنساني في جمهورية النيجر عن وفاة 27 شخصًا نتيجة الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، وتأثر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
النيجر
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وأوضحت الوزارة، أن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تعرضت لأضرار جسيمة، وتسبب الوضع في انهيار 6530 منزلاً.يعرف موسم الأمطار بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول غالبًا بتسببه في فيضانات مميتة في جمهورية النيجر، والتي تقع في غرب إفريقيا وتتمتع بأراضٍ صحراوية، تشمل مناطق شمالية جافة.وبالرغم من ذلك، نجت العاصمة نيامي، التي يقطنها مليون نسمة، من الفيضانات القاتلة حتى الآن، على الرغم من أنها غالبًا تتعرض لتداعيات الفيضانات.في العام الماضي، أسفر موسم الأمطار عن وفاة 195 شخصًا وتأثر حياة 400 ألف شخص بتداعياته.تعزى مصلحة الأرصاد الجوية في جمهورية النيجر الزيادة في هطول الأمطار الموسمية إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على البلاد منذ سنوات عدة.
https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المجلس-العسكري-في-النيجر-إيكواس-تستعد-للاعتداء-على-بلادنا-بالتعاون-مع-قوة-غريبة-عن-قارتنا-1080246311.html
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العالم, النيجر
الأمطار الغزيرة تخلف 27 قتيلا وأكثر من 70 ألف متأثر في النيجر
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أعلنت وزارة العمل الإنساني في جمهورية النيجر عن وفاة 27 شخصًا نتيجة الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، وتأثر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر يوليو/تموز المنصرم.
وأوضحت الوزارة، أن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تعرضت لأضرار جسيمة، وتسبب الوضع في انهيار 6530 منزلاً
.
يعرف موسم الأمطار بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول غالبًا بتسببه في فيضانات مميتة في جمهورية النيجر، والتي تقع في غرب إفريقيا وتتمتع بأراضٍ صحراوية، تشمل مناطق شمالية جافة.
وبالرغم من ذلك، نجت العاصمة نيامي، التي يقطنها مليون نسمة، من الفيضانات القاتلة حتى الآن، على الرغم من أنها غالبًا تتعرض لتداعيات الفيضانات.
في العام الماضي، أسفر موسم الأمطار عن وفاة 195 شخصًا وتأثر حياة 400 ألف شخص بتداعياته.
تعزى مصلحة الأرصاد الجوية في جمهورية النيجر الزيادة في هطول الأمطار الموسمية إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على البلاد منذ سنوات عدة.