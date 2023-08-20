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https://sputnikarabic.ae/20230820/الاستخبارات-الإيرانية-رصدنا-دخول-200-عنصر-من-داعش-إلى-البلاد-1080251440.html
الاستخبارات الإيرانية: رصدنا دخول 200 عنصر من "داعش" إلى البلاد
الاستخبارات الإيرانية: رصدنا دخول 200 عنصر من "داعش" إلى البلاد
أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أنه تم رصد دخول 200 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T08:17+0000
2023-08-20T08:17+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد: "دخل إلى البلاد نحو 200 عنصر من تنظيم داعش، حيث كانوا يبحثون عن حركات مؤذية ومزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما في ذلك العراق خلال أيام الأربعين".وأضاف: "مع المواجهة والاعتقالات الأخيرة تمكنا من تحييد غالبية هذه العناصر".وفي سياق متصل، أشار إلى أن "قدرة أجهزة الأمن الإيرانية وصلت لمرحلة استطاعت أن يكون تحت تصرفها جواسيس من ‌فرنسا⁩ والسويد و ‌بريطانيا⁩".وذكر أن "بعض هؤلاء الجواسيس، وعلى الرغم من الضغوط، حُكم عليهم ونُفذ هذا الحكم بحقهم".ولقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون، يوم 15 آب/ أغسطس، بهجوم إرهابي مسلح على مرقد "شاه جراغ"، في شيراز جنوبي إيران، والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن العنصر الرئيسي وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ، في مدينة شيراز جنوبي البلاد وأوقع قتلى ومصابين، يحمل الجنسية الطاجيكية.وكان مرقد شاه جراغ مَسرحًا لهجوم مماثل شنه إرهابيون مسلحون، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، والذي تبناه "داعش" أيضا، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا.
https://sputnikarabic.ae/20221108/طهران-تتهم-العدو-بالبحث-عن-خلق-داعش-جديد-في-إيران-1069944946.html
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إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاستخبارات الإيرانية: رصدنا دخول 200 عنصر من "داعش" إلى البلاد

08:17 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أنه تم رصد دخول 200 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم.
طهران - سبوتنيك. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد: "دخل إلى البلاد نحو 200 عنصر من تنظيم داعش، حيث كانوا يبحثون عن حركات مؤذية ومزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما في ذلك العراق خلال أيام الأربعين".
وأضاف: "مع المواجهة والاعتقالات الأخيرة تمكنا من تحييد غالبية هذه العناصر".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن "قدرة أجهزة الأمن الإيرانية وصلت لمرحلة استطاعت أن يكون تحت تصرفها جواسيس من ‌فرنسا⁩ والسويد و ‌بريطانيا⁩".
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وذكر أن "بعض هؤلاء الجواسيس، وعلى الرغم من الضغوط، حُكم عليهم ونُفذ هذا الحكم بحقهم".
ولقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون، يوم 15 آب/ أغسطس، بهجوم إرهابي مسلح على مرقد "شاه جراغ"، في شيراز جنوبي إيران، والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.
وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن العنصر الرئيسي وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ، في مدينة شيراز جنوبي البلاد وأوقع قتلى ومصابين، يحمل الجنسية الطاجيكية.
وكان مرقد شاه جراغ مَسرحًا لهجوم مماثل شنه إرهابيون مسلحون، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، والذي تبناه "داعش" أيضا، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا.
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