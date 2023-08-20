https://sputnikarabic.ae/20230820/الجيش-الإسرائيلي-القبة-الحديدية-تعترض-طائرة-مسيرة-تم-إطلاقها-من-قطاع-غزة---عاجل-1080250035.html

الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل

الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية طائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T06:44+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.وأوضح أنه جرى اعتراضها فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها.وأضاف البيان أن المسيرة "لم تشكل تهديداً" على سكان جنوب إسرائيل.وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.كما قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، أسفرت عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.

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