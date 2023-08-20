https://sputnikarabic.ae/20230820/الجيش-الإسرائيلي-القبة-الحديدية-تعترض-طائرة-مسيرة-تم-إطلاقها-من-قطاع-غزة---عاجل-1080250035.html
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية طائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T06:44+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.وأوضح أنه جرى اعتراضها فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها.وأضاف البيان أن المسيرة "لم تشكل تهديداً" على سكان جنوب إسرائيل.وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.كما قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، أسفرت عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/صافرات-الإنذار-تدوي-في-سديروت-وبعض-مستوطنات-غلاف-غزة-1078740585.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل
06:44 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 06:57 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية طائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.
وأوضح أنه جرى اعتراضها فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها.
وأضاف البيان أن المسيرة "لم تشكل تهديداً" على سكان جنوب إسرائيل.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة
في يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.
كما قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين
بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، أسفرت عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.