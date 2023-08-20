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الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية طائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T06:44+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.وأوضح أنه جرى اعتراضها فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها.وأضاف البيان أن المسيرة "لم تشكل تهديداً" على سكان جنوب إسرائيل.وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.كما قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، أسفرت عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من قطاع غزة - عاجل

06:44 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 06:57 GMT 20.08.2023)
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض منظومة القبة الحديدية طائرة مسيرة خلال تحليقها باتجاه جنوب إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الطائرة المسيرة لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.
وأوضح أنه جرى اعتراضها فوق قطاع غزة، بعد رصدها منذ لحظة إطلاقها.

وأضاف البيان أن المسيرة "لم تشكل تهديداً" على سكان جنوب إسرائيل.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
4 يوليو, 22:41 GMT
كما قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، أسفرت عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.
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