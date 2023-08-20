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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/الجيش-الروسي-يسقط-23-مسيرة-أوكرانية-و3-صواريخ-هيمارس-1080258103.html
الجيش الروسي يسقط 23 مسيرة أوكرانية و3 صواريخ هيمارس
الجيش الروسي يسقط 23 مسيرة أوكرانية و3 صواريخ هيمارس
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية أسقطت 23 طائرة دون طيار أوكرانية، و3 صواريخ هيمارس، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:48+0000
2023-08-20T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 23 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، تمكنت ضربات الجيش ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لقوات مجموعة "المركز" من صد ثلاث هجمات للعدو في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك آب.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1080257159.html
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روسيا

الجيش الروسي يسقط 23 مسيرة أوكرانية و3 صواريخ هيمارس

11:48 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 20.08.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية أسقطت 23 طائرة دون طيار أوكرانية، و3 صواريخ هيمارس، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 23 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".

وأضاف البيان: "تم اعترض 3 صواريخ من طراز "هيمارس" وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات".

وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، تمكنت ضربات الجيش ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لقوات مجموعة "المركز" من صد ثلاث هجمات للعدو في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
11:24 GMT
وتم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك آب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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