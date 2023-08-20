https://sputnikarabic.ae/20230820/الجيش-السوداني-مقتل-وإصابة-المئات-من-الدعم-السريع-خلال-هجوم-على-سلاح-المدرعات-ومجمع-الذخيرة-1080271670.html

الجيش السوداني: مقتل وإصابة المئات من الدعم السريع خلال هجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة

الجيش السوداني: مقتل وإصابة المئات من الدعم السريع خلال هجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم". 20.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن "قواتها بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، تمكنت من إسقاط مئات القتلى والجرحى من قوات الدعم السريع وتدمير 5 مدرعات و دبابة و2 عربة مدفع، وعدد كبير من العربات القتالية".وأضاف البيان أن "القوات المسلحة استلمت 3 دبابات وعدد من العربات المسلحة"، مشيرًا إلى أن "قوات العدو (الدعم السريع) استخدمت أثناء الهجوم قصر وصغار سن مما يضاف لانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني وسجله الحافل في جرائم الحرب"، على حد وصفه.واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف هاون تجاه منطقة السلمة، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى قيامها بقصف منطقة كرري البلد، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة 8 مواطنين، بحسب البيان.وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان، أعربت في وقت سابق اليوم، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها "إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار"، مؤكدة أن "التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة"، بحسب البيان.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230819/الدعم-السريع-تنفي-اتهامات-أممية-بـارتكاب-عنف-جنسي-في-السودان-1080223025.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي