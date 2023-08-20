https://sputnikarabic.ae/20230820/الحرس-الثوري-الإيراني-ینشر-صورا-لعملیة-رصد-حاملة-طائرات-أمريكیة-1080254157.html
الحرس الثوري الإيراني ینشر صورا لعملیة رصد حاملة طائرات أمريكیة
الحرس الثوري الإيراني ینشر صورا لعملیة رصد حاملة طائرات أمريكیة
قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، إن زوارق بحرية الحرس أجبرت حاملة طائرات أمريكية على عدم إطلاق مروحية... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T09:47+0000
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واستعرض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقاطع فيديو وصورا لآخر عملية رصد لحاملة طائرات هليكوبتر أمريكية في مضيق هرمز، والتي وقعت الخميس الماضي.وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأنه في ختام الدورة الـ 24 للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني، عُرضت صور لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز.ولفت الحرس الإيراني إلى أن "آخر خروج للأمريكيين كان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويعتبر الإجراء الأخير أول دخول إلى الخليج"، منوّها إلى أن قوة بحرية الحرس الثوري ودول الجوار في منطقة الخليج قادرون على إرساء الأمن ولا يحتاجون إلى وجود الأجانب في المنطقة.واستطرد الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "هذا الرصد الذكي والتواجد الميداني ورصد التهديدات وخاصة تحركات السفن الحربية للدول الأجنبية المعادية، أظهر أن أبناء الشعب الإيراني، وخاصة سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، لن يسمحوا بأن تتحول هذه المنطقة الاستراتيجية مرة أخرى إلى مسرح لأعداء الشعب ومزعزعي الأمن في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي".وبدوره، قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، الخميس الماضي، إن "أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران".يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتي إنزال تابعتين للقوات البحرية، في وقت تتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230819/إيران-حاملات-الطائرات-والمروحيات-الأمريكية-باتت-تلتزم-بقوانيننا-عند-مرورها-بمضيق-هرمز-1080217364.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني ینشر صورا لعملیة رصد حاملة طائرات أمريكیة
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قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، إن زوارق بحرية الحرس أجبرت حاملة طائرات أمريكية على عدم إطلاق مروحية كانت على متنها، الخميس الماضي.
واستعرض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقاطع فيديو وصورا لآخر عملية رصد لحاملة طائرات هليكوبتر أمريكية في مضيق هرمز، والتي وقعت الخميس الماضي.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، بأنه في ختام الدورة الـ 24 للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني، عُرضت صور لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز.
ولفت الحرس الإيراني إلى أن "آخر خروج للأمريكيين كان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويعتبر الإجراء الأخير أول دخول إلى الخليج"، منوّها إلى أن قوة بحرية الحرس الثوري ودول الجوار في منطقة الخليج
قادرون على إرساء الأمن ولا يحتاجون إلى وجود الأجانب في المنطقة.
واستطرد الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "هذا الرصد الذكي والتواجد الميداني ورصد التهديدات وخاصة تحركات السفن الحربية للدول الأجنبية المعادية، أظهر أن أبناء الشعب الإيراني، وخاصة سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، لن يسمحوا بأن تتحول هذه المنطقة الاستراتيجية مرة أخرى إلى مسرح لأعداء الشعب ومزعزعي الأمن في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي".
وكان العميد أبوالفضل شكارجي، المساعد الثقافي لقيادة أركان الجيش الإيراني قد قال، أول أمس الجمعة، إن "قوة إيران الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عُمان"، مؤكدا أنها تتجاوز ذلك وتشمل المستوى الدولي.
وبدوره، قال اللواء عبد الرحيم موسوي
، القائد العام للجيش الإيراني، الخميس الماضي، إن "أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران".
يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري
المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتي إنزال تابعتين للقوات البحرية، في وقت تتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران
.