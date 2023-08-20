https://sputnikarabic.ae/20230820/الدفاع-التايوانية-27-مقاتلة-صينية-عبرت-الخط-الفاصل-لمضيق-تايوان-1080248995.html
الدفاع التايوانية: 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان
الدفاع التايوانية: 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الأحد، رصد 45 مقاتلة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الدفاع التايوانية في بيان: "قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة".وأضاف البيان أن 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت إلى منطقة الدفاعات الجوية الجنوبية الغربية للجزيرة.يشار إلى أن الخط الفاصل ليس حدًا رسميًا، ولكنه يفصل بين البلدين في مضيق تايوان، ويشكل الخط منذ عقود حاجزًا غير رسمي بين الجيشين.وكان الجيش الصيني قد قام، أمس السبت، بتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفًا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.وقال المتحدث العسكري، شي يي، إن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش في "السيطرة على المجال الجوي والبحري" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".يأتي التوتر في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، حيث أعربت الصين عن معارضتها بشدة أي زيارة من قبل انفصاليي "استقلال تايوان" لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الصين-تطلق-تدريبات-عسكرية-ضخمة-حول-تايوان-وجيش-الجزيرة-يتأهب-للرد-1080214133.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع التايوانية: 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الأحد، رصد 45 مقاتلة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.
وقالت الدفاع التايوانية
في بيان: "قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة".
وأضاف البيان أن 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت إلى منطقة الدفاعات الجوية الجنوبية الغربية للجزيرة.
وأكد البيان أن الجيش التايواني يراقب عن كثب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أنشطة الجيش الصيني، لافتا إلى أن تايوان لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى الصراع.
يشار إلى أن الخط الفاصل ليس حدًا رسميًا، ولكنه يفصل بين البلدين في مضيق تايوان، ويشكل الخط منذ عقود حاجزًا غير رسمي بين الجيشين.
وكان الجيش الصيني قد قام، أمس السبت، بتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفًا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.
وقال المتحدث العسكري، شي يي، إن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش في "السيطرة على المجال الجوي والبحري" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".
يأتي التوتر في أعقاب الزيارة
القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، حيث أعربت الصين عن معارضتها بشدة أي زيارة من قبل انفصاليي "استقلال تايوان" لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.