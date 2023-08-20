https://sputnikarabic.ae/20230820/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-هجوم-أوكراني-بطائرات-مسيرة--فوق-مقاطعة-بيلغورود-1080260204.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائراتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T12:42+0000
2023-08-20T12:42+0000
2023-08-20T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 14:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار على أهداف في روسيا".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فوق مقاطعة بيلغورود ولم تقع إصابات أو أضرار".وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "في 20 أغسطس (آب) عند الساعة 2:40 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود ولم تقع إصابات أو أضرار".
https://sputnikarabic.ae/20230820/الجيش-الروسي-يسقط-23-مسيرة-أوكرانية-و3-صواريخ-هيمارس-1080258103.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائراتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 14:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار على أهداف في روسيا".
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فوق مقاطعة بيلغورود ولم تقع إصابات أو أضرار".
وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "في 20 أغسطس (آب) عند الساعة 2:40 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود ولم تقع إصابات أو أضرار".