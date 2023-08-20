https://sputnikarabic.ae/20230820/الدفاع-الروسية-زار-أكثر-من-مليون-شخص-منتدى-آرميا---2023-1080269493.html
الدفاع الروسية: زار أكثر من مليون شخص منتدى "آرميا - 2023"
الدفاع الروسية: زار أكثر من مليون شخص منتدى "آرميا - 2023"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من مليون شخص زاروا منتدى "آرميا - 2023"، وشارك فيه ممثلو 83 دولة أجنبية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T18:18+0000
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وقالت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: "أنهى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023" أعماله، والذي استمر لمدة سبعة أيام، في منطقة موسكو. حضر فعالياته 1093285 شخصًا".وأشارت الوزارة إلى أن "المنتدى حضرته وفود من وزارات الدفاع من 83 دولة، وتم خلاله عقد 29 لقاء ثنائيا".أقيم منتدى "آرميا - 2023"، خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/آب الجاري، في مجمع المعارض الرئيسي التابع لوزارة الدفاع، في مركز المؤتمرات والمعارض "باتريوت"، وكذلك في مرافق الحديقة العسكرية الوطنية المركزية للثقافة والترفيه، التابعة للقوات المسلحة الروسية، وفي ميدان التدريب "ألابينو" وفي مطار "كوبينكا".وبحسب الوزارة فقد تضاعف هذا العام عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المنتدى، وقدمت ست دول معارض وطنية - بيلاروسيا وفيتنام والهند وإيران والصين وباكستان، وفي المجموع، أظهرت نحو 1500 شركة روسية وأجنبية أكثر من 28 ألف عينة من منتجاتها العسكرية، وذات الاستخدام المزدوج.
https://sputnikarabic.ae/20230817/خبرة-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080178695.html
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آرميا 2023, روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
آرميا 2023, روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: زار أكثر من مليون شخص منتدى "آرميا - 2023"
18:18 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 18:23 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من مليون شخص زاروا منتدى "آرميا - 2023"، وشارك فيه ممثلو 83 دولة أجنبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: "أنهى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023" أعماله، والذي استمر لمدة سبعة أيام، في منطقة موسكو. حضر فعالياته 1093285 شخصًا".
وأشارت الوزارة إلى أن "المنتدى حضرته وفود من وزارات الدفاع من 83 دولة، وتم خلاله عقد 29 لقاء ثنائيا".
أقيم منتدى "آرميا - 2023"، خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/آب الجاري، في مجمع المعارض الرئيسي التابع لوزارة الدفاع، في مركز المؤتمرات والمعارض "باتريوت"، وكذلك في مرافق الحديقة العسكرية الوطنية المركزية للثقافة والترفيه، التابعة للقوات المسلحة الروسية، وفي ميدان التدريب "ألابينو" وفي مطار "كوبينكا".
وبحسب الوزارة فقد تضاعف هذا العام عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المنتدى، وقدمت ست دول معارض وطنية - بيلاروسيا وفيتنام والهند وإيران والصين وباكستان، وفي المجموع، أظهرت نحو 1500 شركة روسية وأجنبية أكثر من 28 ألف عينة من منتجاتها العسكرية، وذات الاستخدام المزدوج.