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https://sputnikarabic.ae/20230820/الدنمارك-تعلن-إرسالها-19-مقاتلة-من-طراز-إف---16-إلى-أوكرانيا-1080268978.html
الدنمارك تعلن إرسالها 19 مقاتلة من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا
الدنمارك تعلن إرسالها 19 مقاتلة من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا
أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T17:44+0000
2023-08-20T17:44+0000
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وقالت فريدريكسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في قاعدة "سكريدستروب" الجوية: "ستتبرع الدنمارك بـ19 طائرة مقاتلة من طراز "إف - 16" لأوكرانيا".وفي السياق ذاته، أكّد زيلينسكي على قناته في "تلغرام"، هذه المعلومات وأن الطيارين والمهندسين الأوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب في الدنمارك، بحسب قوله.في وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230820/أوكرانيا-تدريب-الجيش-على-مقاتلات-إف-16-بدأ-بالفعل-1080249375.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الدنمارك تعلن إرسالها 19 مقاتلة من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا

17:44 GMT 20.08.2023
© Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Brandi Hansenالمقاتلة الأمريكية إف 16 سي
المقاتلة الأمريكية إف 16 سي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Brandi Hansen
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أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا.
وقالت فريدريكسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في قاعدة "سكريدستروب" الجوية: "ستتبرع الدنمارك بـ19 طائرة مقاتلة من طراز "إف - 16" لأوكرانيا".
وفي السياق ذاته، أكّد زيلينسكي على قناته في "تلغرام"، هذه المعلومات وأن الطيارين والمهندسين الأوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب في الدنمارك، بحسب قوله.
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا: تدريب الجيش على مقاتلات "إف-16" بدأ بالفعل
06:19 GMT
في وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".
وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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