https://sputnikarabic.ae/20230820/السلطات-التركية-تنقذ-23-مهاجرا-غير-شرعي-غربي-تركيا-1080248116.html
السلطات التركية تنقذ 23 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا
السلطات التركية تنقذ 23 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا
أنقذت السلطات التركية اليوم، 23 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T04:19+0000
2023-08-20T04:19+0000
2023-08-20T04:19+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
العالم
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وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان صادر عنها، أنها تلقت بلاغا عن مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة "داتشا" بولاية موغلا.وأضافت، أن خفر السواحل أرسل على الفور قاربا إلى الموقع، لينقذ 23 مهاجرا غير شرعي داخل قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى إدارة الهجرة في موغلا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الأمم-المتحدة-الحكومة-العراقية-عازمة-على-معالجة-مشاكل-المياه-والكهرباء-1080237833.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم
السلطات التركية تنقذ 23 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا
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أنقذت السلطات التركية اليوم، 23 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد.
وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان صادر عنها، أنها تلقت بلاغا عن مهاجرين غير شرعيين
قبالة سواحل منطقة "داتشا" بولاية موغلا.
وأضافت، أن خفر السواحل أرسل على الفور قاربا إلى الموقع، لينقذ 23 مهاجرا غير شرعي داخل قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى إدارة الهجرة في موغلا.