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السلطات التركية تنقذ 23 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا
السلطات التركية تنقذ 23 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا
أنقذت السلطات التركية اليوم، 23 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T04:19+0000
2023-08-20T04:19+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان صادر عنها، أنها تلقت بلاغا عن مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة "داتشا" بولاية موغلا.وأضافت، أن خفر السواحل أرسل على الفور قاربا إلى الموقع، لينقذ 23 مهاجرا غير شرعي داخل قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى إدارة الهجرة في موغلا.
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم

السلطات التركية تنقذ 23 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا

04:19 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / Marcos Moreno
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أنقذت السلطات التركية اليوم، 23 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد.
وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان صادر عنها، أنها تلقت بلاغا عن مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة "داتشا" بولاية موغلا.
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أمس, 15:26 GMT
وأضافت، أن خفر السواحل أرسل على الفور قاربا إلى الموقع، لينقذ 23 مهاجرا غير شرعي داخل قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى إدارة الهجرة في موغلا.
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